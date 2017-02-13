На Соколе пройдет экологический праздник посвященный воде

Во Дворце культуры «Сокол» для учащихся сокольских школ пройдет театрализованный экологический праздник «Вода – есть жизни всей исток!»

Как сообщает Департамент культуры Липецка, ребятам предстоит путешествие по планете Земля, со всеми ее проблемами и переживаниями. Праздник состоит из различных эпизодов, каждый из которых раскрывает определенную экологическую проблему. Дети, участвуя в данном празднике, сопереживая происходящему на сцене, делают свой выбор в пользу положительного и правильного. В программе: экологические викторины, подвижные игры, весёлые конкурсы, видеосюжеты экологической тематики, много музыки, танцев и полезной информации. Также все гости праздника смогут принять участие в театрализованной акции «Волшебная сила Живой воды».

Предваряет праздник «Экологический Раус»: ребята будут путешествовать по станциям: «Отгадай- ка!», «Вода - источник жизни», «Отдай свой голос, во спасение планеты!», «Я голосую за!», «Экологический флеш-моб».

Экологический праздник «Вода - есть жизни всей исток!» проходит в рамках Года экологии и реализации проекта «Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения подрастающего поколения, проведения на территории города Липецка Дней защиты от экологической опасности». В проекте принимают участие ГУДЗ «Центр медицинской профилактики», «Академия ведущих» ДК «Сокол», творческие коллективы ДК «Сокол», балет «Демос», танцевальная студия «Mio Ballo».