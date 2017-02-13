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сегодня, 11:02

На Соколе пройдет экологический праздник посвященный воде

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#экология #праздник #
На Соколе пройдет экологический праздник посвященный воде

Во Дворце культуры «Сокол» для учащихся сокольских школ пройдет театрализованный экологический праздник «Вода – есть жизни всей исток!»

Как сообщает Департамент культуры Липецка, ребятам предстоит путешествие по планете Земля,  со всеми ее проблемами и переживаниями. Праздник  состоит из различных эпизодов, каждый из которых раскрывает определенную  экологическую  проблему.  Дети, участвуя в данном празднике, сопереживая происходящему на сцене,  делают свой выбор в пользу положительного и  правильного. В программе: экологические викторины, подвижные игры, весёлые конкурсы, видеосюжеты экологической тематики, много музыки, танцев и  полезной информации. Также все гости праздника смогут принять участие в  театрализованной акции «Волшебная сила Живой воды».

Предваряет праздник «Экологический Раус»: ребята будут путешествовать по станциям: «Отгадай- ка!»,  «Вода - источник жизни», «Отдай свой голос,  во спасение планеты!»,  «Я голосую за!»,  «Экологический флеш-моб».

Экологический  праздник «Вода - есть жизни всей исток!» проходит в рамках Года экологии и реализации  проекта   «Поддержка экологического воспитания, образования и просвещения подрастающего поколения, проведения на территории города Липецка Дней защиты от экологической опасности». В проекте принимают участие ГУДЗ «Центр медицинской профилактики», «Академия ведущих» ДК «Сокол», творческие коллективы ДК «Сокол», балет «Демос», танцевальная  студия «Mio Ballo».

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#экология #праздник #

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