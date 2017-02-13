К елецким дошколятам пришел «Супер Папа»

«Супер папа» - под таким названием в детский сад № 4 прошел интересный, замечательный праздник, посвященный Дню Отца.

Дети пригласили своих пап, которые стали не просто зрителями, а полноправными участниками всего действия. За звание «Супер Папа» пришли побороться самые смелые, сильные, умные, в общем, самые великолепные папы.



Поговорили на мероприятии о роли отца в воспитании ребенка, о том, кто такой «хороший отец», «современный папа». А затем были трогательные стихи, зажигательная песня, множество интересных и веселых конкурсов. Испытания оказались необычные, но каждый папа старался проявить себя и выполнить задания, как можно лучше. Выявить одного победителя не удалось, поэтому все получили медали «Супер папа», благодарность за участие и искренние поздравления в свой адрес, сообщает управление образования Ельца.