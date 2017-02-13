За СМС с оскорблениями оштрафовали жителя Липецкой области

СМСками он донимал свою бывшую жену.

В прокуратуру Добровского района обратилась жительница района, утверждавшая, что ее бывший муж систематически присылает ей на сотовый телефон СМС-сообщения оскорбительного характера.

Привлеченный для участия в проверке специалист-филолог подтвердил, что текст получаемых заявительницей сообщений унижает ее честь и достоинство.

Ответчик не отрицал своего противоправного поведения, сославшись на неприязненные отношения с бывшей супругой, которая не дает ему видеться с детьми.

Тем не менее, вне зависимости от побудительных мотивов высказанных оскорблений, за такие действия наступает административная ответственность.

По результатам проверки в отношении правонарушителя прокурор возбудил административное дело, по результатам рассмотрения которого виновный оштрафован.

Кроме того, заявительница имеет право на возмещение морального вреда, связанного с высказанными в ее адрес оскорблениями, сообщает прокуратура Липецкой области.