Происшествия

2 минуты назад

За СМС с оскорблениями оштрафовали жителя Липецкой области

#СМС #оскорбления
За СМС с оскорблениями оштрафовали жителя Липецкой области

СМСками он донимал свою бывшую жену.

В прокуратуру Добровского района обратилась жительница района, утверждавшая, что ее бывший муж систематически присылает ей на сотовый телефон  СМС-сообщения оскорбительного характера.

Привлеченный для участия в проверке специалист-филолог подтвердил, что текст получаемых заявительницей сообщений унижает ее честь и достоинство.

Ответчик не отрицал своего противоправного поведения, сославшись на неприязненные отношения с бывшей супругой, которая не дает ему видеться с детьми.

Тем не менее, вне зависимости от побудительных мотивов высказанных оскорблений, за такие действия наступает административная ответственность.

По результатам проверки в отношении правонарушителя прокурор возбудил административное дело, по результатам рассмотрения которого виновный оштрафован.

Кроме того, заявительница имеет право на возмещение морального вреда, связанного с высказанными в ее адрес оскорблениями, сообщает прокуратура Липецкой области.

 

#СМС #оскорбления

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