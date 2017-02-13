Мошенница расплатилась с пенсионеркой купюрой «банка приколов»

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 32 летней уроженки Ростовской области, которая 28 апреля 2016 года представившись социальной работницей, под предлогом размена денежной купюры, вручила 74 летней пенсионерке купюру достоинством 5000 рублей в виде билета "банка приколов". В настоящее время мошенница отбывает наказание за аналогичное преступление в учреждении исполнения наказания, сообщает УМВД России по Липецкой области.