Происшествия

13 минут назад

Мошенница расплатилась с пенсионеркой купюрой «банка приколов»

53
#мошенничество
Мошенница расплатилась с пенсионеркой купюрой «банка приколов»
Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в  отношении 32 летней уроженки Ростовской области, которая 28 апреля 2016 года представившись социальной работницей, под предлогом  размена денежной купюры, вручила 74 летней пенсионерке купюру достоинством 5000 рублей в виде билета "банка приколов". В настоящее время мошенница отбывает наказание за аналогичное преступление в учреждении  исполнения наказания, сообщает УМВД России по Липецкой области.
53
#мошенничество

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