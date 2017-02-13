Общество

22 минуты назад

Молодежь ответила на крик липецкого губернатора

181
#Птицы #кормушка
Молодежь ответила на крик липецкого губернатора

И перешла к действию.

Молодежное объединение из Лебедянского района приняло к руководству наставление главы региона Олега Королёва. Напомним, в середине прошлой неделе губернатор Липецкой области «проорал» в «Твиттере» о необходимости прикормки птиц в морозы.

- Лю-у-у-ди-и! (Ору во всю мочь) Ежедневно от стужи и глубины снега (не докопаешься) гибнут тысячи птиц и животных. ПОМОГИТЕ-вывесите кормушки, - цитируем запись из микроблога Олега Королёва.

Лебедянская молодежь ответила главе региона через другой ресурс. Ребята отчитались о работе над кормушками через «Вконтакте».


181
#Птицы #кормушка

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