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22 минуты назад

Вуз Липецка вошел в топ-10 по России

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#Голосование #рейтинг #вуз
Вуз Липецка вошел в топ-10 по России

Такую оценку дали сами студенты.

Липецкий государственный технический университет вошел в топ-10 открытого рейтинга на звание лучшего высшего учебного заведения России. Такие данные ресурс голосования предоставил утром в понедельник, 13 февраля.

Липецкий вуз пока что набрал 1 279 голосов. Этого стало достаточно, что бы занять десятую строчку промежуточных итогов народного голосования. Добавим, что кроме ЛГТУ, в рейтинге заявлены еще один вуз Липецкой области — Липецкий государственный педагогический университет им.П.П.Семенова-Тян-Шанского. Пока что он набрал всего-то 127 голосов.

Всероссийский рейтинг высших учебных заведений России создан для проведения объективного всероссийского голосования и позволит составить рейтинг лучших вузов страны по версии наших соотечественников, указывают авторы проекта. Результаты голосования позволяют узнать оценку деятельности вузов, которую им поставят сами студенты и преподаватели с помощью нашего голосования. Победитель ежегодного голосования определится 31 декабря. Администрация вуза получит поздравительное письмо.
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#Голосование #рейтинг #вуз

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