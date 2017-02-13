В Липецкой области автомобиль сбил трех человек, стоявших у машины

За прошедшие трое суток на дорогах области погибли два человека.

10 февраля, в Грязинском районе, в 15:05, на автодороге Новая Жизнь – примыкание к автодороге «Орел – Тамбов», 36-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Каризма», допустил столкновение с автомобилем «Лада-211440» под управлением 18-летнего водителя. В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров автомобиля «Лада-211440», все трое с различными травмами были госпитализированы в медицинские учреждения.

11 февраля, в городе Грязи, в 2:35, на улице Орджоникидзе, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-111730» допустил наезд на трех пешеходов, стоящих на проезжей части дороги у транспортного средства. Трое пострадавших, среди которых оказались женщина-водитель автомобиля «ВАЗ-21074» и две пассажирки данного транспортного средства, с различными травмами доставлялись ГУЗ «Грязинская МРБ», все госпитализированы.

В эти же сутки, в Становлянском районе,в 9:00, на 367 километре автодороги «Дон», 46-летний водитель автобуса «Сетра» допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ – 21140», который в свою очередь допустил столкновение со стоящим сзади автомобилем «Лада». В результате этого ДТП на месте аварии скончались водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ – 21140».

12 февраля, в Данкове, в 15:00, на улице К. Маркса, неработающий 60-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2121», допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21053» под управлением 32-летнего водителя. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «ВАЗ-2121», с различными травмами женщина была госпитализирована в ГУЗ «Данковская МРБ».

За прошедшие трое суток на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 2381 нарушение ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 22, неиспользование ремней безопасности – 208, детских удерживающих устройств - 11, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 140.

