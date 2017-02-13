В Хлевенском районе пасынок убил отчима

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Хлевенского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, вечером 18 октября 2016 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь в квартире дома по улице Ленина села Конь-Колодезь, жестоко избил 50-летнего отчима, нанеся ему множественные удары руками и ногами, в том числе в область головы, шеи и грудной клетки. От полученных травм хозяин квартиры скончался. Согласно выводам судмедэкспертов, его смерть наступила в результате тупой сочетанной травмы тела, на котором медики насчитали не менее 93 травматических воздействий.



В ходе расследования уголовного дела вину в свершении преступления обвиняемый признал частично, выдвинув свою версию произошедшего. Однако его доводы следствие расценило, как попытку избежать наказания, и опровергло собранными доказательствами. На время предварительного следствия обвиняемый, ранее судимый за угон автомобиля и повреждение чужого имущества, был заключен под стражу. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет,сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

