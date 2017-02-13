33 минуты назад
В Хлевенском районе пасынок убил отчима
Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Хлевенского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе расследования уголовного дела вину в свершении преступления обвиняемый признал частично, выдвинув свою версию произошедшего. Однако его доводы следствие расценило, как попытку избежать наказания, и опровергло собранными доказательствами. На время предварительного следствия обвиняемый, ранее судимый за угон автомобиля и повреждение чужого имущества, был заключен под стражу. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет,сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.