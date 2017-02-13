Прокуратура помогла вернуть земельный участок пенсионерке

Прокуратура Долгоруковского района провела проверку по обращению жительницы села Вязовое по вопросу соблюдения законодательства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В апреле 2007 г. заявительница зарегистрировала свое право собственности на 3 земельные доли общим размером 19,77 га, из которых 2 доли достались ей по наследству, одна - на основании свидетельства о праве собственности на землю, выданного в 1996 г.

В 2010 г. 2 наследственные земельные доли заявительница совместно с другими собственниками земельных наделов по договору купли-продажи передала ООО «Агрофирма Трио».

За оставшийся земельный пай она до 2014 г. получала арендную плату в натуральной от ООО «Елецкий Агрокомплекс».

Однако в 2014 г. выплата арендных платежей прекратилась.

За разъяснением она обратилась в областное Управление Росреестра, где ей сообщили, что все три ранее принадлежавшие ей земельные доли были отчуждены в собственность третьих лиц.

Категорически отрицая факт продажи принадлежащей ей на праве собственности земельной доли, женщина обратилась в прокуратуру района.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в мае 2007 г. между ООО Агрофирма Свишенская» и доверенными лицами, действовавшими по доверенностям от имени более чем 200 пайщиков, в т.ч. и от имени заявительницы, был заключен договор купли-продажи, в соответствии с которым весь земельный пай был продан обществу.

В январе 2009 г. Управление Росреестра по Липецкой области зарегистрировало этот договор.

Однако в том же 2009 г. по решению суда договор купли-продажи был расторгнут 19,77 га были возвращены заявительнице, которая получила повторное свидетельство о государственной регистрации права собственности на землю, т.е на все 3 земельные доли.

Указанные обстоятельства полностью исключали возможность утраты заявительницей права собственности на земельную долю и свидетельствовали о совершенном неустановленными лицами мошенничестве.

В рамках полномочий по защите прав и законных интересов граждан, прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 159 ч.3 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Кроме того, учитывая, что заявительница в силу преклонного возраста, инвалидности не может самостоятельно отстаивать свои интересы, прокурор в ее интересах обратился в суд с требованием о признании за ней права собственности на земельный пай.

В настоящее время земельный пай возвращен заявительнице.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки по факту мошеннических действий с земельным наделом возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Липецкой области.