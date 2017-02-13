Общество

36 минут назад

В Липецке ищут семью из Москвы

1 388
#поиск #пропал человек #поиск детей
В Липецке ищут семью из Москвы

У столичных поисковиков есть информация, что мать и сын уехали в Липецк.

Как сообщил GOROD48 руководитель организации "Поиск пропавших детей-Липецк" Вячеслав Телин, накануне в Липецке на двух вокзалах - автовокзале и железнодорожном собирали информацию о семье из Москвы. В столице разыскиваются 33-летняя Екатерина Никифорова и 6-летний Кирилл Никифоров, которые 11 февраля этого года ушли из дома в Москве, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. По словам Вячеслава Телина, бабушка - мать Екатерины написала заявление о пропаже семьи в полицию, ведётся розыск. У столичных поисковиков есть сведения, что мать и сын могли уехать в Липецк на поезде. Вроде бы в нашем регионе у них есть какие-то знакомые или дальние родственники. - Пока никакого подтверждения пребывания 33-летней Екатерины Никифоровой и 6-летнего Кирилла Никифорова мы не нашли, - отметил Вячеслав Телин.
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#поиск #пропал человек #поиск детей

Комментарии (1)

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Карина

30 минут назад
С учетом того что можно уехать и на автобусе, а тем плевать кто в нем едет, не адресов не паролей ни явок не спрашивают, подошел к водил, места есть свободные, заплатил и поехал. Так что дай Бог чтоб живы были и все с ними в порядке было
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