В Липецке ищут семью из Москвы

У столичных поисковиков есть информация, что мать и сын уехали в Липецк.

Как сообщил GOROD48 руководитель организации "Поиск пропавших детей-Липецк" Вячеслав Телин, накануне в Липецке на двух вокзалах - автовокзале и железнодорожном собирали информацию о семье из Москвы. В столице разыскиваются 33-летняя Екатерина Никифорова и 6-летний Кирилл Никифоров, которые 11 февраля этого года ушли из дома в Москве, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. По словам Вячеслава Телина, бабушка - мать Екатерины написала заявление о пропаже семьи в полицию, ведётся розыск. У столичных поисковиков есть сведения, что мать и сын могли уехать в Липецк на поезде. Вроде бы в нашем регионе у них есть какие-то знакомые или дальние родственники. - Пока никакого подтверждения пребывания 33-летней Екатерины Никифоровой и 6-летнего Кирилла Никифорова мы не нашли, - отметил Вячеслав Телин.