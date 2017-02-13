В Липецке состоится фестиваль юных избирателей

Подготовить агитационную компанию и привести своего кандидата к победе смогут участники городского фестиваля юных избирателей «Твой выбор – твоя Россия».

Мероприятие пройдет в Липецке с февраля по апрель 2017 года. Его организаторами выступают департамент образования и Центр развития творчества детей и юношества «Советский» при поддержке избирательной комиссии региона. На участие подано 19 заявок от образовательных учреждений города: МБОУ СОШ № 8, 10, 33, 41, 46, 50, СШ № 6, 63, лицей № 3, гимназия № 12, 64, МАОУ СОШ № 18, 23, 29, СШ № 51, гимназия № 69, МАУ ДО ЦРТДиЮ «Советский», ДДТ «Городской» им. Шмакова, ЦРТ «Левобережный».

Фестиваль предполагает работу участников в возрасте от 12 до 18 лет в командах по 10 человек каждая.

Продемонстрировать уже имеющиеся знания и приобрести новые ребятам предстоит в ходе трех этапов: 15 февраля 2017 года в 15:00 на базе МАОУ СОШ № 18 (ул. Кривенкова, д. 25) состоится конкурс визиток «Мы выбираем, нас выбирают». На март намечены конкурс агитационных материалов «Выборы – наше общее дело!» и практико-ориентированная игра «Победим вместе!». В апреле состоятся финальный праздник, награждение победителей и призеров.

В состав жюри фестиваля войдут представители департамента образования, избирательной комиссии Липецкой области, члены ассамблеи родительской общественности, депутаты городского Совета, координатор липецкого регионального отделения «Российского движения школьников», сообщает пресс – служба администрации города Липецка.