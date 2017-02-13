Тюльпаны на 8 Марта в Липецке будут стоить 50 рублей

Такую цену озвучили в мэрии.

Как сообщает департамент экономического развития администрации Липецка, стоимость одного тюльпана в канун Международного женского дня составит в городе металлургов 50 рублей. По такой цене планирует отдавать на реализацию цветы МУП «Зеленхоз».



В мэрии уточняют, что к реализации готовят 10 000 единиц тюльпанов. Символы весны можно будет приобрести, в том числе, на продовольственных рынках города. Старт продаж запланирован на 4 марта.