Общество

33 минуты назад

Тюльпаны на 8 Марта в Липецке будут стоить 50 рублей

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#Цена #цветы
Тюльпаны на 8 Марта в Липецке будут стоить 50 рублей

Такую цену озвучили в мэрии.

Как сообщает департамент экономического развития администрации Липецка, стоимость одного тюльпана в канун Международного женского дня составит в городе металлургов 50 рублей. По такой цене планирует отдавать на реализацию цветы МУП «Зеленхоз».

В мэрии уточняют, что к реализации готовят 10 000 единиц тюльпанов. Символы весны можно будет приобрести, в том числе, на продовольственных рынках города. Старт продаж запланирован на 4 марта.
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#Цена #цветы

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