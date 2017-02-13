В Липецке ограничат продажу спиртного на время митинга

15 февраля 09:30 до 11.30 у мемориала Скорбящих матерей пройдет митинг.

Согласно соответствующему закону в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий, на территории их проведения и на прилегающих территориях не допускается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до заявленного времени начала публичного мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания публичного мероприятия, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.