Общество

42 минуты назад

В Липецке ограничат продажу спиртного на время митинга

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#митинг #ограничение продажи спиртного #
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В Липецке ограничат продажу спиртного на время митинга

15 февраля 09:30 до 11.30 у мемориала Скорбящих матерей пройдет митинг.

Согласно соответствующему закону в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий, на территории их проведения и на прилегающих территориях не допускается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до заявленного времени начала публичного мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания публичного мероприятия, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.

193
#митинг #ограничение продажи спиртного #
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