Общество
42 минуты назад
Липчане просят заняться школьным питанием
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Возимые через полгорода полуфабрикаты — не дело.
Пользователь сервиса гражданских предложений «Портал неравнодушных» Татьяна Шачнева вынесла на суд интернет-активистов идею о переменах в школьном питании в Липецке и регионе. По мнению автора стоит развивать приготовление пищи на месте, а не возить ее через полгорода.
- В последние время всё чаще звучат жалобы детей и их родителей на качество школьного питания: холодные обеды, несвоевременная доставка, невкусная еда. Вместо специально приготовленной свежей еды – разогретые полуфабрикаты долгого хранения, которые возят через весь город. Считаю целесообразным предложить оснащение школьных столовых необходимым оборудованием для работы непосредственно на сырье. Полная автономность в приготовлении пищи даст большую возможность обеспечения на месте блюд самого разнообразного меню, - считает Татьяна Шачнева.
Предложение о работе в школах Липецка кухонь будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 4 марта. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение в отраслевые органы власти.
- В последние время всё чаще звучат жалобы детей и их родителей на качество школьного питания: холодные обеды, несвоевременная доставка, невкусная еда. Вместо специально приготовленной свежей еды – разогретые полуфабрикаты долгого хранения, которые возят через весь город. Считаю целесообразным предложить оснащение школьных столовых необходимым оборудованием для работы непосредственно на сырье. Полная автономность в приготовлении пищи даст большую возможность обеспечения на месте блюд самого разнообразного меню, - считает Татьяна Шачнева.
Предложение о работе в школах Липецка кухонь будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 4 марта. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение в отраслевые органы власти.
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