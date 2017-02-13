Общество

42 минуты назад

Липчане просят заняться школьным питанием

221
#Питание #школа #предложнение
2
Липчане просят заняться школьным питанием

Возимые через полгорода полуфабрикаты — не дело.

Пользователь сервиса гражданских предложений «Портал неравнодушных» Татьяна Шачнева вынесла на суд интернет-активистов идею о переменах в школьном питании в Липецке и регионе. По мнению автора стоит развивать приготовление пищи на месте, а не возить ее через полгорода.

- В последние время всё чаще звучат жалобы детей и их родителей на качество школьного питания: холодные обеды, несвоевременная доставка, невкусная еда. Вместо специально приготовленной свежей еды – разогретые полуфабрикаты долгого хранения, которые возят через весь город. Считаю целесообразным предложить оснащение школьных столовых необходимым оборудованием для работы непосредственно на сырье. Полная автономность в приготовлении пищи даст большую возможность обеспечения на месте блюд самого разнообразного меню, - считает Татьяна Шачнева.

Предложение о работе в школах Липецка кухонь будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 4 марта. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение в отраслевые органы власти.
221
#Питание #школа #предложнение
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Молодежь ответила на крик липецкого губернатора
#Птицы #кормушка
Молодежь ответила на крик липецкого губернатора

16 минут назад

Общество
Вуз Липецка вошел в топ-10 по России
#Голосование #рейтинг #вуз
Вуз Липецка вошел в топ-10 по России

23 минуты назад

Общество
Прокуратура помогла вернуть земельный участок пенсионерке
#земельный участок #прокуратура
Прокуратура помогла вернуть земельный участок пенсионерке

29 минут назад

Общество