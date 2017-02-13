54 минуты назад
Находки поисковиков переданы в музей УФСИН
Музей главного областного управления УФСИН России по Липецкой области пополнился новыми экспонатами времён Великой Отечественной войны, которые передал Владимир Татарников, командир клуба и основатель музея Боевой Славы Липецкого экспедиционного клуба «Неунываки» имени В. Ширяева МБУ ДО «Калейдоскоп».
Теперь в музее УФСИН России по Липецкой области можно будет увидеть подлинные предметы быта, письма с фронта, карты, памятные награды и другие экспонаты, найденные во время экспедиций по всей России в местах, где проходили бои, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.
Витек