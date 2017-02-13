Общество

56 минут назад

Выездной спектакль показали пенсионерам

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#театр #спектакль #
Выездной спектакль показали пенсионерам

Выездной спектакль «Думы» по рассказам Василия Шукшина впервые представил в Доме ветеранов центра социальной защиты населения по городу Липецку театр «Лестница».

В этом творческом коллективе занимаются липчане с ограниченными возможностями здоровья. Особый театр был создан в 2011 году на грант городской  администрации на базе Дворца культуры «Сокол». Он объединил ярких самобытных личностей, неравнодушных к театральному искусству. Театр «Лестница» базируется на основных принципах - взаимопонимание и коллективная поддержка.

Ветераны клуба до глубины души были тронуты искренностью, душевностью, талантом артистов и долго не отпускали их со сцены, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.

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#театр #спектакль #

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