Выездной спектакль показали пенсионерам

Выездной спектакль «Думы» по рассказам Василия Шукшина впервые представил в Доме ветеранов центра социальной защиты населения по городу Липецку театр «Лестница».

В этом творческом коллективе занимаются липчане с ограниченными возможностями здоровья. Особый театр был создан в 2011 году на грант городской администрации на базе Дворца культуры «Сокол». Он объединил ярких самобытных личностей, неравнодушных к театральному искусству. Театр «Лестница» базируется на основных принципах - взаимопонимание и коллективная поддержка.

Ветераны клуба до глубины души были тронуты искренностью, душевностью, талантом артистов и долго не отпускали их со сцены, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.