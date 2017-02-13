Прокуроры пришли в дом инвалидов

Оперативные работники прокуратуры Ельца встретились с проживающими в Елецком доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Подобные встречи проводятся, чтобы облегчить доступ населения к получению квалифицированной бесплатной правовой помощи. Для пожилых людей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, непосредственное обращение в государственные структуры сопряжено со значительными трудностями, поэтому они с нетерпением ждут ставшие уже традиционными встречи с оперативными работниками прокуратуры.

Всем обратившимся оказана правовая помощь, даны исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы пенсионного обеспечения, качества оказания медицинской помощи, наследования, сообщает управление соцзащиты населения Липецкой области.