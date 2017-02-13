Общество

54 минуты назад

Прокуроры пришли в дом инвалидов

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#прокуратура #соцзащита
Прокуроры пришли в дом инвалидов

Оперативные работники прокуратуры Ельца встретились с проживающими в Елецком доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Подобные встречи проводятся, чтобы облегчить доступ населения к получению квалифицированной бесплатной правовой помощи. Для пожилых людей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, непосредственное обращение в государственные структуры сопряжено со значительными трудностями, поэтому они с нетерпением ждут ставшие уже традиционными встречи с оперативными работниками прокуратуры.

Всем обратившимся оказана правовая помощь, даны исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы пенсионного обеспечения, качества оказания медицинской помощи, наследования, сообщает управление соцзащиты населения Липецкой области.

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#прокуратура #соцзащита

Комментарии (1)

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2 минуты назад
ВСЕ вранье - в Добром" ГАРАНТОМ КОНСТИТУЦИИ " это Грибанов С. живем без Царя , как хранили в дворах ( по Грибановски ) так и хоронят одно кладбище закрыта 2012г второе 2014г разжирели вы су** на деньги народа.
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