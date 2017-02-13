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сегодня, 09:50

В Задонске собрались бывшие выпускники реабилитационного центра

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#встреча #выпускники.
В Задонске собрались бывшие выпускники реабилитационного центра

Вечер встречи с бывшими воспитанниками впервые состоялся в Задонском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Надежда».

Это стало настоящим праздником для всех. Встреча прошла в уютной, нарядно украшенной столовой за сладким столом. Директор центра Владимир Якушев, воспитатели и специалисты приготовили для своих гостей много тёплых слов и подарки.

Покидая учреждение, дети не забывают о нём. Многие воспитанники приезжают навестить сотрудников центра, который какое-то время был для них надёжным домом. Но в силу особенностей работы учреждения собрать ребят в стенах центра достаточно трудно.

В этом году это удалось сделать, так как четверо бывших воспитанников «Надежды», окончив 9 классов, продолжили учёбу в Задонском политехническом техникуме. Став студентами, ребята не потеряли контакта с специалистами центра. Например, Никита Алексеев и Даша Хорошилова помогли провести новогодние представления для юных воспитанников «Надежды», выступив в роли Деда Мороза и Снегурочки.

Теперь выпускники центра и его сотрудники планируют сделать такие встречи традиционными, сообщает управление социальной защиты населения.

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#встреча #выпускники.

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