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Липецких школьников знакомили с творчеством Шолохова

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#библиотека. литература #Шолохов #
Липецких школьников знакомили с творчеством Шолохова

"Загадки и трагедия гения" - так называлась тема урока-лекции в областной универсальной библиотеке.

Учащиеся 11а МБОУ СОШ № 51 г. Липецка получили однозначный ответ на шолоховский вопрос.

Выступление заведующей сектором массовой работы В. Ю. Печуровой открыло старшеклассникам малоизвестные страницы биографии и творчества крупнейшего советского писателя М. А. Шолохова.

Представленные слайды, старинные казачьи и военные песни погрузили присутствующих в мир донского казачества первой половины XX века, сообщили в библиотеке.
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#библиотека. литература #Шолохов #

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