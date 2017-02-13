Липецких школьников знакомили с творчеством Шолохова

"Загадки и трагедия гения" - так называлась тема урока-лекции в областной универсальной библиотеке.

Учащиеся 11а МБОУ СОШ № 51 г. Липецка получили однозначный ответ на шолоховский вопрос.



Выступление заведующей сектором массовой работы В. Ю. Печуровой открыло старшеклассникам малоизвестные страницы биографии и творчества крупнейшего советского писателя М. А. Шолохова.



Представленные слайды, старинные казачьи и военные песни погрузили присутствующих в мир донского казачества первой половины XX века, сообщили в библиотеке.