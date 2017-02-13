В Липецке дымила «Изюминка»

Загорелся электрокабель питающий павильон электричеством

Накануне вечером в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о задымлении в павильоне «Изюминка» в Липецке, на Универсальном рынке.



К месту пожара выехали: 2 отделения СПСЧ, 1 отделение ОП 6 ПСЧ, 1 отделение 1 ПСЧ, СПТ 3 ОФПС, ДПД (2 чел.).



В результате загорания огнем поврежден электрический кабель 1 погонный метр. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.