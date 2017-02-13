Происшествия

33 минуты назад

В Липецке дымила «Изюминка»

188
#пожар
В Липецке дымила «Изюминка»

Загорелся электрокабель питающий павильон электричеством

Накануне вечером в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о задымлении в павильоне  «Изюминка» в Липецке, на Универсальном рынке.

К месту пожара  выехали: 2 отделения  СПСЧ, 1 отделение ОП 6 ПСЧ, 1 отделение 1 ПСЧ, СПТ 3 ОФПС, ДПД (2 чел.).

В результате загорания огнем поврежден электрический кабель 1 погонный метр. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
188
#пожар

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