Происшествия
33 минуты назад
В Липецке дымила «Изюминка»
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Загорелся электрокабель питающий павильон электричеством
Накануне вечером в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о задымлении в павильоне «Изюминка» в Липецке, на Универсальном рынке.
К месту пожара выехали: 2 отделения СПСЧ, 1 отделение ОП 6 ПСЧ, 1 отделение 1 ПСЧ, СПТ 3 ОФПС, ДПД (2 чел.).
В результате загорания огнем поврежден электрический кабель 1 погонный метр. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
К месту пожара выехали: 2 отделения СПСЧ, 1 отделение ОП 6 ПСЧ, 1 отделение 1 ПСЧ, СПТ 3 ОФПС, ДПД (2 чел.).
В результате загорания огнем поврежден электрический кабель 1 погонный метр. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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