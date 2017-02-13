В Ельце горели два автомобиля

Пожар произошел ночью

В 01:27 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании автомобилей «Лада веста» и «Шевроле Нива» в Ельце, на ул. 220 Стрелковой Дивизии, 1а.



К месту пожара выехали: 1 отделение 10 ПСЧ, ДПД (2 чел.).



В результате загорания огнем уничтожено и повреждено: 1) моторный отсек, лакокрасочное покрытие автомобиля; 2) бампер автомобиля.