Происшествия

36 минут назад

В Ельце горели два автомобиля

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#пожар #автомобиль
В Ельце горели два автомобиля

Пожар произошел ночью

В  01:27 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании автомобилей «Лада веста» и «Шевроле Нива» в Ельце, на ул. 220 Стрелковой Дивизии, 1а.

К месту пожара  выехали: 1 отделение  10 ПСЧ, ДПД (2 чел.).

В результате загорания огнем уничтожено и повреждено: 1) моторный отсек, лакокрасочное покрытие автомобиля; 2) бампер автомобиля.
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#пожар #автомобиль

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