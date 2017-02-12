Липчанин в буханке хлеба обнаружил металлическую деталь

В понедельник горожанин, чудом не сломавший зубы, отправится в Роспортребнадзор

Липчанин поделился видео на видеохостинге Ютуб, в котором показывает находку, обнаруженную в буханке хлеба скобу с резьбой и гайкой.







"Завтра понедельник. У кого то будет тяжелый день. Таких хлебопеков надо самих накормить их же продукцией. И пока не продают, из чана с какими не выпускать... Жестоко? Ни разу. Жестоко не следить за качеством продукции. Рентген бы что ль поставили. Или рамку как на автовокзале. Мне теперь с детектором арматуры в магазин что ли ходить?!?!? Не, могу конечно. Да, зубы повезло не повредил. В понедельник буду разбираться... Мне удачи", - написал пользователь в аннотации к видео.



В комментариях автор видео пояснил, что после похода в магазин он отправится в Роспотребнадзор.