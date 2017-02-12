Общество

45 минут назад

Известный липецкий хор выступил перед земляками

122
#хор #выступление #
Известный липецкий хор выступил перед земляками
"Я люблю тебя, песня..." под таким названием 11 февраля 2017 года в концертном зале Городского Дворца культуры прошел концерт Народного академического хора "Россия", руководит которым Лина Сотниченко. Программа концерта была разнообразна и насыщенна произведениями русских, зарубежных и современных композиторов. В этот день зал был наполнен теплой, радушной атмосферой. Звучание прекрасной хоровой музыки вызывало неизменный восторг и бурные несмолкаемые аплодисменты благодарной публики, сообщили в городском ДК.
122
#хор #выступление #

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В липецких магазинах нашли просроченные котлеты, салат и даже семечки

4 минуты назад

Общество
Липчанин в буханке хлеба обнаружил металлическую деталь
#Роспотребнадзор #хлеб #
Липчанин в буханке хлеба обнаружил металлическую деталь

30 минут назад

Общество
В Липецке подорожала аренда квартир-студий
#квартиры #аренда #
В Липецке подорожала аренда квартир-студий

39 минут назад

Общество