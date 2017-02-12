Известный липецкий хор выступил перед земляками

"Я люблю тебя, песня..." под таким названием 11 февраля 2017 года в концертном зале Городского Дворца культуры прошел концерт Народного академического хора "Россия", руководит которым Лина Сотниченко. Программа концерта была разнообразна и насыщенна произведениями русских, зарубежных и современных композиторов. В этот день зал был наполнен теплой, радушной атмосферой. Звучание прекрасной хоровой музыки вызывало неизменный восторг и бурные несмолкаемые аплодисменты благодарной публики, сообщили в городском ДК.