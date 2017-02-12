Общество

48 минут назад

«Трюкач» показал на что способен

110
#цирк #
«Трюкач» показал на что способен

В концертном зале Городского Дворца культуры состоялось цирковое представление для детей и взрослых «Любимый дворик».

В представлении принял участие образцовый цирковой коллектив "Трюкач" - один из самых ярких коллективов  Дворца культуры и города. Его воспитанники являются лауреатами Международных, всероссийских и городских фестивалей циркового и эстрадного искусства. 

В концертной программе «Любимый дворик» зрители с замиранием сердца и огромным интересом смотрели выступления гимнастов, акробатов, жонглеров, фокусников, велофигуристов, клоунов и не скупились на дружные аплодисменты.
110
#цирк #

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчанин в буханке хлеба обнаружил металлическую деталь
#Роспотребнадзор #хлеб #
Липчанин в буханке хлеба обнаружил металлическую деталь

26 минут назад

Общество
В Липецке подорожала аренда квартир-студий
#квартиры #аренда #
В Липецке подорожала аренда квартир-студий

34 минуты назад

Общество
Известный липецкий хор выступил перед земляками
#хор #выступление #
Известный липецкий хор выступил перед земляками

40 минут назад

Общество