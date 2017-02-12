«Трюкач» показал на что способен

В концертном зале Городского Дворца культуры состоялось цирковое представление для детей и взрослых «Любимый дворик».

В представлении принял участие образцовый цирковой коллектив "Трюкач" - один из самых ярких коллективов Дворца культуры и города. Его воспитанники являются лауреатами Международных, всероссийских и городских фестивалей циркового и эстрадного искусства.



В концертной программе «Любимый дворик» зрители с замиранием сердца и огромным интересом смотрели выступления гимнастов, акробатов, жонглеров, фокусников, велофигуристов, клоунов и не скупились на дружные аплодисменты.