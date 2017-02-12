Липецких родителей настроят на позитив

Обещают рассказать, как научиться быстро переключаться.

Как сообщает Липецкая областная универсальная научная библиотека, 18 февраля в 16.00 состоится очередная встреча в рамках цикла лекций "Осознанное родительство". На лекции обещают обсудить ряд вопросов. Негатив, позитив - что мы знаем об эмоциях на самом деле? Карта эмоций. Зачем приходят эмоции и как научиться быстро переключаться и научить этому своего ребенка. Что делать, когда Ваш ребенок переживает? Цикл жизни эмоции. Как выглядят эмоции подскажет тело. Что такое эмоциональный интеллект и почему развитие эмоционального интеллекта - главная тема на Западе. На этот раз участники встречи будут двигаться, принимать позы и изучать свою взаимосвязь между телом, мыслями и эмоциями.