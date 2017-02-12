Общество

56 минут назад

Липецких родителей настроят на позитив

1 185
#родители #дети #библиотека
Липецких родителей настроят на позитив

Обещают рассказать, как научиться быстро переключаться.

Как сообщает Липецкая областная универсальная научная библиотека, 18 февраля в 16.00 состоится очередная встреча в рамках цикла лекций "Осознанное родительство". На лекции обещают обсудить ряд вопросов. Негатив, позитив - что мы знаем об эмоциях на самом деле? Карта эмоций. Зачем приходят эмоции и как научиться быстро переключаться и научить этому своего ребенка. Что делать, когда Ваш ребенок переживает? Цикл жизни эмоции. Как выглядят эмоции подскажет тело. Что такое эмоциональный интеллект и почему развитие эмоционального интеллекта - главная тема на Западе. На этот раз участники встречи будут двигаться, принимать позы и изучать свою взаимосвязь между телом, мыслями и эмоциями.
1 185
#родители #дети #библиотека

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Наивная

6 минут назад
А как расшифровать эмоцию на диване лежа?
ответить

Еще в рубрике

Усманский магазин уличили в завышении цен
#цены #гречка #мониторинг
Усманский магазин уличили в завышении цен

сегодня, 18:36

Общество
Донецкий политолог с липецкими корнями обнаружил новые данные о сбитом малайзийском Боинге
#МН17 #Боинг #Донбасс
Донецкий политолог с липецкими корнями обнаружил новые данные о сбитом малайзийском Боинге

сегодня, 17:37

Общество
Олег Королев в ТОПе губернаторов-долгожителей
#Олег Королев #губернатор #рейтинг
Олег Королев в ТОПе губернаторов-долгожителей

сегодня, 13:47

Общество