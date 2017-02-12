Общество
32 минуты назад
Донецкий политолог с липецкими корнями обнаружил новые данные о сбитом малайзийском Боинге
"Это могла сделать только Украина" - говорится в сообщении голландцев, расследующих авиакатастрофу.
Ряд СМИ сегодня сообщили о сенсации, обнаруженной Владимиром Корниловым, которого журналисты назвали "дотошным уроженцем Липецкой области".
Владимир Корнилов, действительно родившийся и живший в Липецке до переезда его семьи на Донбасс, а ныне известный писатель и политолог, и впрямь сделал важное открытие. Он обнаружил
твит депутата парламента Нидерландов Питера Омтзихта, который тот написал из зала, где слушался вопрос о ходе расследования сбитого в Донбассе "Боинга".
"CTIVD (супервайзер секретных служб) подтверждает: согласно службам, только Украина имела операбельные системы БУК в Восточной Украине 17 июля"!!!
Расшифровываю. 22 января в парламенте Голландии выступал глава CTIVD, специальной комиссии, занимающейся надзором за спецслужбами и обороной, Харм Брауэр. Как видите, если верить Омтзихту, голландским депутатам представили данные этой комиссии, согласно которым в день уничтожения Боинга (17 июля), в Донбассе в рабочем состоянии были лишь Буки, находящиеся на вооружении Украины.
Правда, любопытная информация? Но о ней как-то не шибко шумят, судя по тому, что уже почти три недели прошло после этого твита", сообщил Владимир Корнилов на своей страничке в Фейсбук.
К слову, после поднятой шумихи твит голландца исчез.
Напомним, авиационная катастрофа самолёта Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, произошедшая 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области Украины, в районе вооружённого противостояния между правительственными силами и формированиями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.
На борту самолёта находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Эта катастрофа по количеству погибших стала крупнейшей в истории авиации за период с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших авиакатастроф за всю историю. Крупнейшая авиакатастрофа XXI века и на постсоветском пространстве.
Владимир Корнилов, действительно родившийся и живший в Липецке до переезда его семьи на Донбасс, а ныне известный писатель и политолог, и впрямь сделал важное открытие. Он обнаружил
твит депутата парламента Нидерландов Питера Омтзихта, который тот написал из зала, где слушался вопрос о ходе расследования сбитого в Донбассе "Боинга".
"CTIVD (супервайзер секретных служб) подтверждает: согласно службам, только Украина имела операбельные системы БУК в Восточной Украине 17 июля"!!!
Расшифровываю. 22 января в парламенте Голландии выступал глава CTIVD, специальной комиссии, занимающейся надзором за спецслужбами и обороной, Харм Брауэр. Как видите, если верить Омтзихту, голландским депутатам представили данные этой комиссии, согласно которым в день уничтожения Боинга (17 июля), в Донбассе в рабочем состоянии были лишь Буки, находящиеся на вооружении Украины.
Правда, любопытная информация? Но о ней как-то не шибко шумят, судя по тому, что уже почти три недели прошло после этого твита", сообщил Владимир Корнилов на своей страничке в Фейсбук.
К слову, после поднятой шумихи твит голландца исчез.
Напомним, авиационная катастрофа самолёта Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, произошедшая 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области Украины, в районе вооружённого противостояния между правительственными силами и формированиями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.
На борту самолёта находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Эта катастрофа по количеству погибших стала крупнейшей в истории авиации за период с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших авиакатастроф за всю историю. Крупнейшая авиакатастрофа XXI века и на постсоветском пространстве.