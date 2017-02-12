Происшествия

42 минуты назад

В Липецке сгорела бытовка

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#пожар #бытовка #
В Липецке сгорела бытовка
В  15:32  в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании бытовки в Липецке, на ул. Юношеская, 43.

К месту пожара  выехали: 2 отделения  СПСЧ, ДПД (1 чел.).

В результате загорания огнем повреждена  внутренняя отделка и имущество бытовки по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
125
#пожар #бытовка #

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