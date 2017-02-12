В Липецке сгорела бытовка

В 15:32 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании бытовки в Липецке, на ул. Юношеская, 43.



К месту пожара выехали: 2 отделения СПСЧ, ДПД (1 чел.).



В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка и имущество бытовки по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.