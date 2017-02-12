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В Саратове пятеро мужчин вызвали скорую и напали на фельдшера

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В Саратове пятеро мужчин вызвали скорую и напали на фельдшера

Прибывшую на вызов женщину-фельдшера пытались изнасиловать

Пятеро мужчин напали в Саратове на фельдшера скорой помощи, которая приехала по вызову к больному, - передает ТАСС. Девушке удалось спастись, - сообщил пресс-секретарь регионального Минздрава Александр Колоколов.

В субботу днем в скорую поступил вызов якобы к больному, у которого случился гипертонический криз. "На место выехала бригада, в квартиру поднялась 27-летняя фельдшер. Как только она зашла в квартиру, за ней закрыли дверь и напали пятеро мужчин", - сказал Колоколов. Девушке удалось закрыться в ванной и по мобильному телефону вызвать полицию. Пока наряд добирался до места, злоумышленники пытались выломать дверь.

"Прибывшим на место полицейским удалось задержать двоих подозреваемых. С девушкой в настоящее время работают психологи", - отметил Колоколов.

Региональное ГУ МВД проводит по данному факту проверку.
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