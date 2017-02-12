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В США выпустят куклу-трансгендера для детей

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В США выпустят куклу-трансгендера для детей

Игрушка будет предназначена для детей старше 8 лет

Американская компания Tonner Doll планирует выпустить первую в мире куклу-трансгендера, - сообщает НТВ. Разработчики подчеркивают, что создали ее по образу Джаз Дженнингс, которая родилась мальчиком, однако еще в раннем возрасте изъявила сильное желание быть девочкой и позже перенесла операцию по смене пола с согласия родителей.

У этой куклы не будет никаких половых признаков и форм, которые были бы характерны для каждого пола. Отмечается, что игрушка рассчитана на детей старше восьми лет. Кукла дебютирует на выставке игрушек, открывающейся на следующей неделе в Нью-Йорке.

Пока кукла будет выпущена в ограниченном количестве, но если разработчики увидят, что она начинает пользоваться огромной популярностью, то тогда уже речь пойдет о массовом производстве. Кукла будет стоить около 90 долларов.
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