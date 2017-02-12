В Липецке горела баня

Огонь уничтожил всю внутреннюю отделку бани

В 09:40 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании бани в Липецке, садоводческом товариществе "Металлург-3" ,линия 16/6, д. 47.



К месту пожара выехали: 1 отделение 41 ПСЧ, 1 отделение 8 ПСЧ, 1 отделение 1 ПСЧ, ДПД (2 чел.).



В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка бани по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.