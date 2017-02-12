Происшествия

2 минуты назад

В Липецке горела баня

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#пожар #баня #
В Липецке горела баня

Огонь уничтожил всю внутреннюю отделку бани

В  09:40 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании бани в Липецке, садоводческом товариществе "Металлург-3" ,линия 16/6, д. 47.

К месту пожара  выехали: 1 отделение  41 ПСЧ, 1 отделение 8 ПСЧ, 1 отделение 1 ПСЧ, ДПД (2 чел.).

В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка бани по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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#пожар #баня #

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