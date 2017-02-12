В России
46 минут назад
Украинские силовики ищут пропавшую разведгруппу
Военнослужащие не вернулись с задания в Луганской области
Военнослужащие украинских ВС не вернулись с выполнения задания в Луганской области. Об этом заявил пресс-офицер тактической группировки "Мариуполь" Дмитрий Завтонов.
«Известно, что группа военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю наших позиций. В настоящее время известно, что военнослужащие не вышли на связь», — приводит его слова RT со ссылкой на «112 Украина». Он не уточнил, о каком количестве военнослужащих идет речь.
В настоящее время работают поисковые группы. Предпринимаются попытки установить связь с пропавшими.
«Известно, что группа военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю наших позиций. В настоящее время известно, что военнослужащие не вышли на связь», — приводит его слова RT со ссылкой на «112 Украина». Он не уточнил, о каком количестве военнослужащих идет речь.
В настоящее время работают поисковые группы. Предпринимаются попытки установить связь с пропавшими.
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10.02.2017 15:51В России