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46 минут назад

Украинские силовики ищут пропавшую разведгруппу

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Украинские силовики ищут пропавшую разведгруппу

Военнослужащие не вернулись с задания в Луганской области

Военнослужащие украинских ВС не вернулись с выполнения задания в Луганской области. Об этом заявил пресс-офицер тактической группировки "Мариуполь" Дмитрий Завтонов.

«Известно, что группа военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю наших позиций. В настоящее время известно, что военнослужащие не вышли на связь», — приводит его слова RT со ссылкой на «112 Украина». Он не уточнил, о каком количестве военнослужащих идет речь.

В настоящее время работают поисковые группы. Предпринимаются попытки установить связь с пропавшими.
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