Олег Королев в ТОПе губернаторов-долгожителей

Глава Липецкой области идет на абсолютный рекорд времени нахождения "у руля" управления регионом

Газета «Аргументы и Факты» составила ТОП-10 губернаторов-долгожителей. Третью строчку в рейтинге занимает липецкий губернатор Олег Королев. Он находится на своем посту почти 19 лет. До этого нынешний глава региона несколько лет возглавлял региональный парламент.Первое место в ТОП-10 занимает белгородский губернатор Евгений Савченко, он возглавляет область уже почти четверть века. Он является абсолютным рекордсменом в своем регионе, и в целом по России. Второе место – Аман Тулеев, он «рулит» Кузбассом без малого 20 лет.19-я годовщина Олега Королева через два месяца. А еще через пару месяцев он побьет абсолютный рекорд нахождения в первом кресле региона, который принадлежит первому секретарю обкома КПСС Григорию Павлову, который правил в Липецкой области 19 лет и один месяц.

Впрочем, у Олега Королева есть все шансы установить рекорд, который трудно будет побить тем, кто однажды сменить его на губернаторском посту. Хотя, преемник Олега Петровича, который сейчас тренируется на управлении городом, весьма молод, ему 43 года, и, учитывая российские консервативные традиции, ему такой шанс может представиться.