День православной молодежи в Липецке отметят с размахом

В гости к православным приедут Умка и Псой Короленко

День православной молодежи для членов липецкого клуба «Экклезиаст» и его гостей растянется на три дня.

В среду 15 февраля, в праздник Сретения Господне, в который отмечается– День православной молодёжи, в 8:00 пройдет литургия в храме иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (ул. Ушинского, 1) которую возглавит епископ Усманский Евфимий. По окончании литургии – открытие фестиваля под председательством Преосвященного Евфимия.

18:30, малый зал ККЗ «Октябрь» – состоится творческий вечер с участием Максима Липатова, Алексея Вдовина, Владимира Кожекина и Ко, Мария Маховой.

16 февраля - паломническая поездка в Елец, где пройдет лития на могилах архим. Исаакия (Виноградова) и иеросхим. Нектария (Овчинникова), Также участники посетят Вознесенский кафедральный собор и Знаменский женский монастырь.

В тот же день, в 18:30, в малом зале ККЗ «Октябрь» (пл. Петра Великого, 6)– творческий вечер с участием Псоя Короленко, Ольги Чикиной, Александра Логунова и других исполнителей.

17 февраля, в 11:00-13:00, ЛГПУ – лекция иеромонаха Димитрия (Першина) «Человек в истории: от патриарха Сергия до маршала Михаила Катукова» и лекция Псоя Короленко «Сделай так, чтобы поняли меня...»: Новелла Матвеева и основной вопрос герменевтики».

15:00, ПМКЦ "Экклезиаст" (ул. Ушинского, 1) - круглый стол «Благовестие и художественное слово». 17:00 – Всенощное бдение праздника иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

20:00, ККЗ «Октябрь» (пл. Петра Великого, 6) – III творческий вечер (песни Булата Окуджавы и Новеллы Матвеевой в исполнении УМКИ (Анны Герасимовой) и Псоя Короленко).

18 февраля, суббота, центр "Экклезиаст" (ул. Ушинского, 1)

8:00, храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших" – Божественная литургия (возглавляет архим. Савва (Мажуко) из г. Гомеля).

12:00 – беседа с о. Саввой (Мажуко).

15:00, ПМКЦ "Экклезиаст" (ул. Ушинского, 1) – сольный концерт УМКИ (Анны Герасимовой); закрытие фестиваля.