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День православной молодежи в Липецке отметят с размахом

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#день православной молодежи #
День православной молодежи в Липецке отметят с размахом

В гости к православным приедут Умка и Псой Короленко

День православной молодежи для членов липецкого клуба «Экклезиаст» и его гостей растянется на три дня. 

В среду 15 февраля, в праздник Сретения Господне, в который отмечается– День православной молодёжи,  в 8:00 пройдет литургия в храме иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (ул. Ушинского, 1) которую возглавит епископ Усманский Евфимий. По окончании литургии – открытие фестиваля под председательством Преосвященного Евфимия.

18:30, малый зал ККЗ «Октябрь» – состоится творческий вечер с участием Максима Липатова, Алексея Вдовина, Владимира Кожекина и Ко, Мария Маховой.

16 февраля - паломническая поездка в Елец, где пройдет лития на могилах архим. Исаакия (Виноградова) и иеросхим. Нектария (Овчинникова), Также участники посетят Вознесенский кафедральный собор и Знаменский женский монастырь.

В тот же день, в 18:30, в малом зале ККЗ «Октябрь» (пл. Петра Великого, 6)– творческий вечер с участием Псоя Короленко,  Ольги Чикиной, Александра Логунова и других исполнителей.

17 февраля, в 11:00-13:00, ЛГПУ – лекция иеромонаха Димитрия (Першина) «Человек в истории: от патриарха Сергия до маршала Михаила Катукова» и лекция Псоя Короленко «Сделай так, чтобы поняли меня...»: Новелла Матвеева и основной вопрос герменевтики».

15:00, ПМКЦ "Экклезиаст" (ул. Ушинского, 1) - круглый стол «Благовестие и художественное слово».  17:00 – Всенощное бдение праздника иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

20:00, ККЗ «Октябрь» (пл. Петра Великого, 6) – III творческий вечер (песни Булата Окуджавы и Новеллы Матвеевой в исполнении УМКИ (Анны Герасимовой) и Псоя Короленко).

18 февраля, суббота, центр "Экклезиаст" (ул. Ушинского, 1)

8:00, храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших" – Божественная литургия (возглавляет архим. Савва (Мажуко) из г. Гомеля).

12:00 – беседа с о. Саввой (Мажуко).

15:00, ПМКЦ "Экклезиаст" (ул. Ушинского, 1) – сольный концерт УМКИ (Анны Герасимовой); закрытие фестиваля.

 

 

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#день православной молодежи #

Комментарии (6)

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MAC48_48

41 минуту назад
Это можно
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тамара

50 минут назад
Новую версию даже открывать не хочется.Отвратительно!Верните старый формат!Недовольны все!!!
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indezit

59 минут назад
50% сайта - пустота! Как это можно разглядывать?
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верните прежний сайт

сегодня, 12:23
Верните прежнюю версию. Новая версия говно.
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КВВС

21 минуту назад
Вот бы так день конституции отмечали. Россия светское государство?
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не кашерно это

36 минут назад
он матом поет
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