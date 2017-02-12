Байк-фестиваль елецкого мотоклуба снова пройдет на «Кубе»

Стартовали отборы музыкантов и шоу-групп главного мото-действа будущего лета

Организаторы традиционного, уже 18-го по счету байк-фестиваля, проводимого клубом «Елец48 RUS» определились с датой его проведения - с 30 июня по 2 июля. Место проведения не меняется уже несколько лет подряд – район села Вязовое Долгоруковского района, которое называют Кубой.

За несколько месяцев до фестиваля, на который соберутся тысячи байкеров со всей страны и из-за рубежа, стартовали отборы музыкальных коллективов и различных шоу-групп, которые будут трое суток в режиме нон-стоп вступать на площадках байк-фестиваля. Отбор проходит на официальном сайте мотоклуба. К музыкантам при отборе предъявляется строгие требования, например: "...коллектив играет абсолютно трезвым и только вживую. Никаких фонограмм! Никакой политики и пропаганды: религии, нацизма, насилия, порнографии со сцены...".