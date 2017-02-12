Общество

сегодня, 10:30

Покупательницу шокировало содержание баночки с сыром

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#сыр #плесень #магазин #качество #права потребителей #срок годности
Покупательницу шокировало содержание баночки с сыром

Вместо "Рикотты" липчанке продали несколько видов плесени

Липчанка Татьяна С. поделилась с GOROD48 очередными шокирующими фотографиями продуктов, которые нам продают в магазинах.

- Два дня назад я купила в одном из гипермаркетов сыр "Рикотта", - рассказала девушка. - Товар продавался по акции - с 30% скидкой, но со сроком годности все было в порядке - сыр годен до 26 февраля, и я, не предвещая иного подвоха, взяла баночку мягкого сыра. Сегодня утром я собралась им позавтракать - но просто была шокировна увиденным! Аппетит пропал точно на целый день!

Вместо сыра в упаковке оказалась разноцветна субстанция с несколькими видами плесени.

Напомним, как ранее пояснила GOROD48 заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Елена Хвенчук, если покупатель обнаружил посторонние включения в продукте, он должен действовать следующим образом.

Во-первых, следует обратиться с претензией в магазин, где был куплен продукт. Если там претензия потребителя не будет рассмотрена и удовлетворена, либо потребителю покажется, что претензия удовлетворена не полностью, следует идти в Роспотребнадзор.

В Роспотребнадзор следует обращаться уже с письменным ответом из магазина.

Жалуясь, желательно предоставить сам продукт с включением или хотя бы его фотографию. Также нужно принести этикетку продукта или её фотографию — чтобы установить производителя и партию.

За включения в продуктах — как за некачественные продукты предусмотрены наказания в виде штрафных санкций.

Елена Хвенчук добавила, что порядок проведения проверок по обращениям граждан в Роспотребнадзор изменился.

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, с 1 января 2017 года ступили в силу изменения в законодательстве в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), предусматривающие дополнительные условия проведения проверки, но распространяются они только на обращения и заявления граждан о нарушении прав потребителей.

Так, в соответствии с новой редакцией п.п. «в» п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» основанием для проведения внеплановой проверки является: «нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены)».

Следует отметить, что дополнительное требование о предварительном обращении к субъекту хозяйственной деятельности, нарушившему права потребителя, не распространяется на случаи поступления в Роспотребнадзор обращений и заявлений граждан о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан или причинения такого вреда, т.е. когда в обращении указывается на нарушения требований санитарного законодательства (СанПиНов и др.) и законодательства о техническом регулировании.

По таким обращениям граждан принимаются меры в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов.

В настоящее время требования к продукции установлены в технических регламентах Таможенного союза. Роспотребнадзором осуществляется контроль за исполнением 21 технического регламента, в том числе «О безопасности пищевой продукции»; «О безопасности продукции легкой промышленности»; «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»; «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и др.

В связи с этим, в случаях, когда гражданин приобрел несоответствующий требованиям безопасности товар, он вправе обращаться непосредственно в Роспотребнадзор. При поступлении таких обращений граждан Роспотребнадзором в установленном Законом порядке организуются мероприятия по контролю.
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#сыр #плесень #магазин #качество #права потребителей #срок годности

Комментарии (3)

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гостья

48 минут назад
а какие вопросы к магазину? они что должны вскрывать баночки с сыром? я тоже раз купила сыр в упаковке, а он с плеснью и к кому обращаться? к производителю...но явно не к магазину...хотя в магазине заменили бы без вопросов
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Н.Н.

33 секунды назад
Применять жёсткие санкции к торгашам, вплоть до лишения права на торговлю.
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ЧК

40 минут назад
Что то мне кажется что в этих сраных забегаловках(язык не поворачивается назвать их супермаркетами) уже в систему вошло продавать народу гниль.И ни кто ни чего с этим поделать не может.
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