За сутки липецкие полицейские раскрыли пять краж из магазинов

Крали еду, пиво, и разный товар.

11 февраля в ОП№ 2 УМВД России по области обратилась директор одного из сетевого продуктового магазина расположенного на ул. Московская с заявлением о том, что неизвестные лица тайно из торгового зала совершили хищение товарно-материальных ценностей. В результате принятых мер сотрудниками ППС по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан неработающий 18 летний гражданин. Сотрудниками полиции ведётся проверка. Наименование и стоимость похищенного устанавливается.

Сотрудниками отдел полиции № 3 УМВД России по области установлен и доставлен в полицию неработающий, ранее судимый 70 летний мужчина, без постоянного места жительства, который совершил кражу продуктов питания из магазина, расположенного на площади Победы.

В отдел полиции № 4 обратился продавец магазина расположенного на ул. Товарный проезд с заявлением о том, что неизвестные лица совершили хищение 30 литровой кеги с пивом. По подозрению в совершении данного преступления задержаны 24 летний житель села Волово, 37-летний липчанин и 32-летний житель села Сенцово. При задержании у подозреваемых было изъято похищенное.

Не удалось довести до конца свой преступный умысел 28 летнему жителю Липецка, который пытался тайно похитить товарно-материальные ценности из торгового зала магазина по ул. Меркулова и был задержан сотрудниками охраны магазина.

Так же сотрудники полиции задержали неработающего 55 летнего мужчину проживающего в селе Троицкое Липецкого района, который был задержан сотрудниками охраны магазина на ул. Есенина при попытке похитить товарно-материальные ценности из магазина.