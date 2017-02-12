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За сутки липецкие полицейские раскрыли пять краж из магазинов

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#кража #
За сутки липецкие полицейские раскрыли пять краж из магазинов

Крали еду, пиво, и разный товар.

11 февраля  в ОП№ 2  УМВД России по области обратилась директор  одного из  сетевого продуктового магазина  расположенного на  ул. Московская с заявлением о том,  что неизвестные лица тайно  из торгового зала совершили хищение товарно-материальных ценностей. В результате принятых мер сотрудниками ППС по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан неработающий 18 летний гражданин. Сотрудниками полиции  ведётся проверка. Наименование и стоимость похищенного устанавливается.  

Сотрудниками  отдел полиции № 3 УМВД России по области установлен и доставлен в полицию неработающий, ранее судимый 70 летний мужчина, без постоянного места жительства, который совершил кражу продуктов питания из магазина, расположенного на площади Победы. 

В  отдел полиции № 4 обратился продавец магазина расположенного на ул. Товарный проезд с заявлением о том, что неизвестные лица совершили хищение 30 литровой кеги с пивом. По подозрению в совершении данного преступления задержаны 24 летний житель села Волово, 37-летний липчанин и 32-летний житель села Сенцово. При задержании  у подозреваемых было изъято похищенное.  

Не удалось довести до конца свой преступный умысел 28 летнему жителю Липецка, который пытался тайно похитить товарно-материальные ценности из торгового зала магазина по ул. Меркулова  и был задержан сотрудниками охраны магазина. 

Так же  сотрудники полиции задержали неработающего 55 летнего мужчину проживающего в селе Троицкое Липецкого  района, который был задержан сотрудниками охраны магазина на  ул.  Есенина при попытке похитить товарно-материальные ценности из магазина.

 

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#кража #

Комментарии (2)

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Бородач(с)

6 минут назад
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21

42 минуты назад
Карамзина попросили охарактеризовать одним словом жизнь в России.И он ответил ВОРУЮТ.
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