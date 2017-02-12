Происшествия

41 минуту назад

В Липецком районе горел дом

205
#пожар
В Липецком районе горел дом

Пожар возник в Пружинках.

В  04:22  в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в селе Пружинки, ул. Воронежская, 158.

К месту пожара  выехали: 1 отделение ОПСП 21, 1 отделение ОП 20 ПСЧ, 2 отделения СПСЧ,  ДПД (2 чел.).

В результате загорания огнем уничтожена кровля по всей площади, внутренняя отделка и домашнее имущество на площади 24 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
205
#пожар

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