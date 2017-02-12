В Липецком районе горел дом

Пожар возник в Пружинках.

В 04:22 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в селе Пружинки, ул. Воронежская, 158.



К месту пожара выехали: 1 отделение ОПСП 21, 1 отделение ОП 20 ПСЧ, 2 отделения СПСЧ, ДПД (2 чел.).



В результате загорания огнем уничтожена кровля по всей площади, внутренняя отделка и домашнее имущество на площади 24 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.