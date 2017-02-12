Происшествия
41 минуту назад
В Липецком районе горел дом
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Пожар возник в Пружинках.
В 04:22 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании дома в селе Пружинки, ул. Воронежская, 158.
К месту пожара выехали: 1 отделение ОПСП 21, 1 отделение ОП 20 ПСЧ, 2 отделения СПСЧ, ДПД (2 чел.).
В результате загорания огнем уничтожена кровля по всей площади, внутренняя отделка и домашнее имущество на площади 24 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
К месту пожара выехали: 1 отделение ОПСП 21, 1 отделение ОП 20 ПСЧ, 2 отделения СПСЧ, ДПД (2 чел.).
В результате загорания огнем уничтожена кровля по всей площади, внутренняя отделка и домашнее имущество на площади 24 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
205