Масленицу для инвалидов по зрению проведут в Липецкой области

Незрячих и слабовидящих ждет обширная программа.

В елецком филиале липецкой областной специальной библиотеке для слепых, в библиотечных пунктах филиала пройдет целая серия масленичных праздничных программ.



«Масленица - привычка милой старины» - традиционный фольклорный праздник, который проходит в Липецкой областной специальной библиотеки для слепых. В этом году наших читателей и гостей библиотеки ждет развернутая программа. Шутки, розыгрыши, игры. С музыкальной программой выступит Вокальный ансамбль «Ретро» из Введенского поселенческого Центра культуры и досуга. И конечно, главные герои праздника - блины.



Мероприятие состоится 22 февраля. Начало мероприятия в 10.30, сообщили в Липецкой областной специализированной библиотеке.

