Вечер памяти Игоря Шаферана пройдет в Ельце

13 февраля исполняется 85 лет со дня рождения поэта-песенника.

В филиале Липецкой областной специальной библиотеки для слепых в Ельце, вспомнят творчество одного из самых знаменитых поэтов-песенников Игоря Шаферана.



13 февраля исполняется 85 лет со дня его рождения. Творчеству Шаферана посвящена музыкально-поэтическая встреча «И светла от берез Россия...». На вечере прозвучат «Ромашки спрятались», «Гляжу в озера синие», «Ходит песенка по кругу», «Если б не было войны», «Мы желаем счастья Вам» - песни, которые пела вся страна. Эти песни популярны и сейчас. Но у этих песен очень интересная история, как и сама биография их автора.



Встреча «И светла от берез Россия...» - прекрасная возможность вспомнит человека, который подарил нам такие прекрасные стихи и песни, но и прекрасно и с пользой провести свободное время.

Мероприятие состоится 16 февраля. Начало в 10.00, сообщает Липецкая областная специализированная библиотека.