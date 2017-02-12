Неделя 48
сегодня, 08:00
И снег, и грех!
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#День патриотизма #Олег Королев #Сергей Иванов #снег #паводок #школьное питание #администрация Липецка
Итоги недели
На этой неделе самой главной новостью стало то, что Минкультуры РФ сочло заслуживающей внимания инициативу учредить в России День патриотизма и отмечать его 6 августа - в день введения Россией продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада. Тогда по факту с прилавков наших магазинов исчезли как импортные деликатесы - мясные и молочные, так сократилось и предложение обычных продуктов. В итоге подскочившие на 100% и более цены выровняли спрос и предложение, и с чем нас всех можно поздравить.
День идиотизма
В ответ на инициативу учреждения Дня патриотизма GOROD48 выдвинул свои. Например, объявить в честь законопроектов Госдумы День бреда. Или же ввести День МРОТ - в честь самого высокого жизненного уровня россиян (между прочим, в этом году правительство намерено ввести продуктовые карточки для малоимущих: впервые они появились в 1917 году в советской России, а исчезли в современной России в 1992-м). Кстати, в нашем опросе лидирует День Ждуна, который можно было бы ввести в честь вечного ожидания светлого будущего.
На этой неделе GOROD48 опубликовал несколько новостей, которые также могли бы претендовать на Шнобелевскую премию.
Так, «Липецкий детский сад оформили в стиле «милитари». На территории детсада №5 разместились снежные крепости и блиндажи, танки и корабли, пограничный столб, штаб и полевая медсанчасть. Понятное дело, что дошколята с радостью включились в сюжетно-ролевые игры, ведь мальчики испокон веков играли в «войнушку». Но взрослым-то нужно иметь голову на плечах!
А еще «Мэрию Липецка убеждают убить всех бродячих собак». Жалоба связана с нападением своры на ребенка. Понятное дело, что число беспризорных псов, некоторые из которых величиной в теленка, нужно сократить. Но что бы всех?
Ну, и на посошок: «За охрану губернатора отдали 13,6 млн рублей». Если наша область - зона сплошного социального благополучия, как нас уверяют ее руководители со страниц и с экранов бюджетных СМИ, то от чего и от кого нужно охранять Олега Королева?
На этой неделе, кстати, «Губернатор Олег Королев оранул в Твиттере». В прямом смысле: «Лю-у-у-ди-и! (Ору во всю мочь) Ежедневно от стужи и глубины снега (не докопаешься) гибнут тысячи птиц и животных. ПОМОГИТЕ - вывесите кормушки». А когда на GOROD48 появились фотографии запорошенных снегом подсолнечника и кукурузы, Олег Королев через свой Твиттер заявил: «Неубранные поля в Липецкой области оставлены для зверья».
Все вроде с виду в шоколаде, но если внюхаться - то нет
«В Минстрое заявили о подтасовке данных капремонтов в 14 регионах страны». В числе проштрафившихся фигурирует Липецкая область, где, по мнению замминистра ЖКХ Андрея Чибиса, план капремонтов не выполнен на 14%. Ответ на выпад Чибиса регионального ФКР можно прочитать в этой публикации. Кстати, «Фонд капитального ремонта собирается подать 10 000 исков к должникам», в то время как в прошлом году таких исков было 2 240.
«Елецкий туристический кластер - бутафория?». На этот вопрос пытался найти ответ журналист федерального издания, побывавший в городе после заявления, прозвучавшего во время встречи с Путиным активистов ОНФ, о том, что здесь исчез один «ярд» бюджетных рублей, уже потраченных на эту зону внутреннего туризма.
Свой визит в город корреспондент начал с посещения Знаменского женского монастыря, водный источник которого, по его данным заражен гепатитом, а деньги на его приведение в безопасные нормы, были освоены странным способом.
«Вода в источнике заразная. Наверху в монастыре нет канализации, все отходы от выгребных ям, жизнедеятельности насельниц монастыря, трудников, жителей домов на горе - сверху через почву попадают в источник.
- Заболевание гепатитом «А» в 2016 году выросло в 12 раз по сравнению с 2015 годом, - говорит заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Липецкой области Андрей Токарев. - Многие заболевшие указывали, что пили именно эту «гепатитную» воду…
Это лишь одна картинка с натуры Елецкого туристического кластера.
А вот и картинка из другой части региона: Анатолий Глазунов, бывший глава администрации Добровского района, а ныне первый заместитель руководителя областного управления ветеринарии, попытался потребовать от суда признать недействительным договор о безвозмездной передаче бывшего своего особняка в собственность Добровского района, подписанный им 5 сентября 2011 года, а также хотел взыскать из казны района 3 596 550 рублей, якобы потраченных им на обустройство дома. Судья Светлана Накорякова отказала чиновнику в его требованиях, оставив коттедж за администрацией Добровского района в статусе казенного имущества.
Что думает по поводу этого скандального домовладения Сергей Грибанов, ныне действующий руководитель районной администрации, читайте в статье «Новому главе Добровского района прежний подложил свинью».
А еще «Началась реконструкция железнодорожного вокзала в Лебедяни». Существующее здание 1981 года постройки, оказывается, не соответствует требованиям Техрегламента о безопасности зданий и сооружений. Перепланировка и ремонт коснутся всех этажей здания. И - о чудо! - на прилегающей к вокзалу территории наконец-то снесут туалет типа сортир.
В публикации «Мой запас инсулина закончился. Не знаю, сколько еще протяну без уколов», GOROD48 рассказал о перебоях с поставкой лекарства от диабета. Нам в ОГУП «Липецкфармация» сообщили, что этот случай - единичный. Однако, судя по комментариям наших читателей, это далеко не так.
Ножки казенного стула склонны пускать корни
«Виктория Якимович вернулась на прежнее место работы». Экс-начальник департамента культуры Липецка, всего лишь год проработавшая в этой должности в мэрии и заслужившая похвалу мэра Сергея Иванова, ушла по состоянию здоровья, а потом выяснилось, что снова стала главным городским библиотекарем.
«В мэрии расстались с начальником управления муниципального заказа». Дмитрий Замятин, по данным GOROD48, не предложил никаких идей по повышению эффективности работы ведомства. В этой публикации GOROD48 напомнил читателям два ярких примера того, что называют «распилом» бюджетных средств: закупках стройматериалов по явно завышенным ценам, за что никто не понес никакого наказания.
Примечательно, что, судя по декларациям чиновников о доходах Замятин был признан GOROD48 самым высокооплачиваемым сотрудником мэрии 2013 года. Он отчитался о заработке в 12,3 млн рублей. Тогда же блеснула заработком и жена Дмитрия Замятина: в ее активе 2,1 млн рублей. На пару супруги владели тремя квартирами и двумя автомобилями: «KIA Sportage» и «KIA Mohave».
Свято место пусто не бывает: «Управление муниципального заказа возглавил Виктор Горбунов», бывший заместитель Дмитрия Замятина.
«Я наших планов люблю громадье»
«В Росприроднадзоре готовятся к паводку». Нынешней зимой в Липецкой области сформировался высокий уровень снежного покрова в два с лишним раза больше нормы. Основательно промерзла почва - ее пропускная способность снижена. По прогнозам синоптиков, холода продлятся до конца февраля, и паводок будет поздним. Чем позже паводок, тем выше вероятность резкого подъема вод, и, как следствие, подтопления территорий. Ожидается, что реки вскроются в конце марта - начале апреля.
На этой неделе «В Липецке начались противопаводковые субботники». Очевидно, что делается многое. Так, по данным председателя департамента дорог и благоустройства мэрии Алексея Бахтина, если в январе с улиц города вывезено 188,5 тысяч кубометров снега, то с начала февраля - уже 50,8 тысяч кубометров. Снег вывозят не только с центральный улицы, но и из районов возможного подтопления частного сектора, а также из водоотводных лотков и каналов.
Так как в этом году ожидается поздняя весна, большую проблему для пропуска паводка могут представлять русла речушек, которые при паводках забиваются бытовым мусором, пластиковыми бутылками и ветками деревьев, что вызывает разливы талых вод. Чтобы до максимума увеличить их пропускную способность, глава Липецка поставил задачу подчиненным уже сейчас освободить русла от мусора и самосева. А чтобы эту работа была выполнена в короткие сроки, мэр попросил руководителей четырех районных управлений по работе с населением организовать субботники с привлечением к ним горожан.
Однако первый субботник выявил проблему: рабочие муниципальных предприятий вырубают и спиливают деревья, растущие не только в руслах ручьев, но и те, что, на взгляд обычного человека, не мешают проходу талых вод - по их клонам. Это же обстоятельство вызывает и недоумение работников в желтых жилетах (несколько лет назад мэрия засаживала склоны оврагов в Липецке кустарниками и деревьями, чтобы их укрепить, а теперь, получается, другая вводная?).
А еще «Глава Липецка призвал липчан позаботиться о сохранении вещей во время паводка».
- Мы должны предоставить горожанам, живущим в местах потенциального подтопления, свою помощь в эвакуации ценных вещей и имущества ещё до паводка. Кому нужно, помогите вывести холодильники, мягкую и корпусную мебель в места ответственного хранения или поднять на чердаки, где это возможно. Кому надо, помогите очистить подходы к дому от снега. Нужно помочь населению составить опись материальных ценностей, которые могут быть повреждены или уничтожены наводнением. Надо, чтобы жители знали, что если они пренебрегут этим, то не будут иметь морального права требовать потом возмещения материального ущерба от администрации города, - заметил Сергей Иванов на традиционной планерке с городским активом.
В заметке «Сергей Иванов захотел комплексно благоустроить центр Липецка» мы сообщили, что глава города за счет средств федерального бюджета намерен получить в этом году средства навести порядок в районе территории, включающей улицу Ворошилова, драмтеатр, Городище и Комсомольский пруд.
«В Липецке запланировали реформу системы школьного питания». В городе качеством такого питания довольны, как ранее сообщал GOROD48, довольны ноль процентов учеников и их родителей. Теперь мэрия собирается построить сырьевую базовую столовую, благодаря которой из школ и детсадов уберут процессы чистки, разделки и нарезки продуктов.
Систему школьного питания ждут и другие серьезные перемены. В частности, уже в следующем году планируется повысить требования к контрактам на обслуживание школ. Коммерческие фирмы, которые выиграют конкурсы, должны будут ремонтировать и менять оборудование столовых, а также содержать штат официантов. Это позволит решить проблему подачи холодных обедов, ведь сейчас сами ученики часто физически не успевают накрыть столы за одну перемену.
Ну и ну!
Традиционную рубрику новостей с подтекстом мы начинаем публикацией «Липчанам предлагают кофе «Руссиано». Так местный бизнес откликнулся на идею премьер-министра России переименовать кофе «Американо». Что ж, идея весьма хороша. Но с одним но: создайте свой продукт, а не наклеивайте новый ярлык на чашку со старым содержанием.
«Бухгалтер устроилась на работу в три фирмы, и каждую обворовала». В общей сложности «Мавроди в юбке» незаконно заполучила миллион рублей. Теперь ельчанке по санкции ч.3 ст. 160 УК РФ («присвоение») грозит до 6 лет лишения свободы. Интересно, что было бы, своруй она миллиард?
«Липчанин пожаловался Путину на текущие батареи». Причем жилец дома №19 по улице Стаханова жалуется главе Липецка уже во второй раз. Странный человек! Владимиру Владимировичу нужно налаживать отношения с Трампом, а он думает, что президент России будет ему трубы починять.
«Кошка-робот открыла технопарк в Липецке». На самом деле детский технопарк «Кванториум» открыл липецкий губернатор. Из заявлений чиновников следует, что здесь будут обучаться, в том числе нанотехнологиям, 1 600 ребят из 3-11 классов. Что ж, как написал один из читателей GOROD48 в ответ на ехидные реплики других о преподавательском уровне, «это лучше, чем нюхать клей в подъезде (хотя заявленная цель «Кванториума», конечно, смешная: «вырастить кадры для глобального технического лидерства России»)».
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А вот что сделала неизбалованная интеллектом 13-летняя девочка: отослала неизвестному человеку по Сети свои фотки в голом виде. А тот поставил ее на счетчик: стал вымогать у подростка деньги, угрожая, что разместит фотоснимки в социальной сети. Девочка отправила ему 300 рублей, но больше не смогла. После этого житель Челябинской области разместил ее снимки в сети Интернет. Шантажиста арестовали и осудили, и теперь «Школьница из Липецка за свои интимные фото получит 100 000 рублей». Будем знать, сколько сегодня стоит стыд.
«Самолет рейса «Сочи - Липецк» совершил экстренную посадку в Домодедово». На борту SuperJet-100 сработали датчики отказа одной из систем. Но лайнер решил долететь до столицы. Примечательно, что на его борту везли… одного пассажира!
«Липчанин отморозил ноги на городском пляже». Бывает и такое, если на пляже зима, а выпивоха ходит в одном ботинке.
День идиотизма
В ответ на инициативу учреждения Дня патриотизма GOROD48 выдвинул свои. Например, объявить в честь законопроектов Госдумы День бреда. Или же ввести День МРОТ - в честь самого высокого жизненного уровня россиян (между прочим, в этом году правительство намерено ввести продуктовые карточки для малоимущих: впервые они появились в 1917 году в советской России, а исчезли в современной России в 1992-м). Кстати, в нашем опросе лидирует День Ждуна, который можно было бы ввести в честь вечного ожидания светлого будущего.
На этой неделе GOROD48 опубликовал несколько новостей, которые также могли бы претендовать на Шнобелевскую премию.
Так, «Липецкий детский сад оформили в стиле «милитари». На территории детсада №5 разместились снежные крепости и блиндажи, танки и корабли, пограничный столб, штаб и полевая медсанчасть. Понятное дело, что дошколята с радостью включились в сюжетно-ролевые игры, ведь мальчики испокон веков играли в «войнушку». Но взрослым-то нужно иметь голову на плечах!
А еще «Мэрию Липецка убеждают убить всех бродячих собак». Жалоба связана с нападением своры на ребенка. Понятное дело, что число беспризорных псов, некоторые из которых величиной в теленка, нужно сократить. Но что бы всех?
Ну, и на посошок: «За охрану губернатора отдали 13,6 млн рублей». Если наша область - зона сплошного социального благополучия, как нас уверяют ее руководители со страниц и с экранов бюджетных СМИ, то от чего и от кого нужно охранять Олега Королева?
На этой неделе, кстати, «Губернатор Олег Королев оранул в Твиттере». В прямом смысле: «Лю-у-у-ди-и! (Ору во всю мочь) Ежедневно от стужи и глубины снега (не докопаешься) гибнут тысячи птиц и животных. ПОМОГИТЕ - вывесите кормушки». А когда на GOROD48 появились фотографии запорошенных снегом подсолнечника и кукурузы, Олег Королев через свой Твиттер заявил: «Неубранные поля в Липецкой области оставлены для зверья».
Все вроде с виду в шоколаде, но если внюхаться - то нет
«В Минстрое заявили о подтасовке данных капремонтов в 14 регионах страны». В числе проштрафившихся фигурирует Липецкая область, где, по мнению замминистра ЖКХ Андрея Чибиса, план капремонтов не выполнен на 14%. Ответ на выпад Чибиса регионального ФКР можно прочитать в этой публикации. Кстати, «Фонд капитального ремонта собирается подать 10 000 исков к должникам», в то время как в прошлом году таких исков было 2 240.
«Елецкий туристический кластер - бутафория?». На этот вопрос пытался найти ответ журналист федерального издания, побывавший в городе после заявления, прозвучавшего во время встречи с Путиным активистов ОНФ, о том, что здесь исчез один «ярд» бюджетных рублей, уже потраченных на эту зону внутреннего туризма.
Свой визит в город корреспондент начал с посещения Знаменского женского монастыря, водный источник которого, по его данным заражен гепатитом, а деньги на его приведение в безопасные нормы, были освоены странным способом.
«Вода в источнике заразная. Наверху в монастыре нет канализации, все отходы от выгребных ям, жизнедеятельности насельниц монастыря, трудников, жителей домов на горе - сверху через почву попадают в источник.
- Заболевание гепатитом «А» в 2016 году выросло в 12 раз по сравнению с 2015 годом, - говорит заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Липецкой области Андрей Токарев. - Многие заболевшие указывали, что пили именно эту «гепатитную» воду…
Это лишь одна картинка с натуры Елецкого туристического кластера.
А вот и картинка из другой части региона: Анатолий Глазунов, бывший глава администрации Добровского района, а ныне первый заместитель руководителя областного управления ветеринарии, попытался потребовать от суда признать недействительным договор о безвозмездной передаче бывшего своего особняка в собственность Добровского района, подписанный им 5 сентября 2011 года, а также хотел взыскать из казны района 3 596 550 рублей, якобы потраченных им на обустройство дома. Судья Светлана Накорякова отказала чиновнику в его требованиях, оставив коттедж за администрацией Добровского района в статусе казенного имущества.
Что думает по поводу этого скандального домовладения Сергей Грибанов, ныне действующий руководитель районной администрации, читайте в статье «Новому главе Добровского района прежний подложил свинью».
А еще «Началась реконструкция железнодорожного вокзала в Лебедяни». Существующее здание 1981 года постройки, оказывается, не соответствует требованиям Техрегламента о безопасности зданий и сооружений. Перепланировка и ремонт коснутся всех этажей здания. И - о чудо! - на прилегающей к вокзалу территории наконец-то снесут туалет типа сортир.
В публикации «Мой запас инсулина закончился. Не знаю, сколько еще протяну без уколов», GOROD48 рассказал о перебоях с поставкой лекарства от диабета. Нам в ОГУП «Липецкфармация» сообщили, что этот случай - единичный. Однако, судя по комментариям наших читателей, это далеко не так.
Ножки казенного стула склонны пускать корни
«Виктория Якимович вернулась на прежнее место работы». Экс-начальник департамента культуры Липецка, всего лишь год проработавшая в этой должности в мэрии и заслужившая похвалу мэра Сергея Иванова, ушла по состоянию здоровья, а потом выяснилось, что снова стала главным городским библиотекарем.
«В мэрии расстались с начальником управления муниципального заказа». Дмитрий Замятин, по данным GOROD48, не предложил никаких идей по повышению эффективности работы ведомства. В этой публикации GOROD48 напомнил читателям два ярких примера того, что называют «распилом» бюджетных средств: закупках стройматериалов по явно завышенным ценам, за что никто не понес никакого наказания.
Примечательно, что, судя по декларациям чиновников о доходах Замятин был признан GOROD48 самым высокооплачиваемым сотрудником мэрии 2013 года. Он отчитался о заработке в 12,3 млн рублей. Тогда же блеснула заработком и жена Дмитрия Замятина: в ее активе 2,1 млн рублей. На пару супруги владели тремя квартирами и двумя автомобилями: «KIA Sportage» и «KIA Mohave».
Свято место пусто не бывает: «Управление муниципального заказа возглавил Виктор Горбунов», бывший заместитель Дмитрия Замятина.
«Я наших планов люблю громадье»
«В Росприроднадзоре готовятся к паводку». Нынешней зимой в Липецкой области сформировался высокий уровень снежного покрова в два с лишним раза больше нормы. Основательно промерзла почва - ее пропускная способность снижена. По прогнозам синоптиков, холода продлятся до конца февраля, и паводок будет поздним. Чем позже паводок, тем выше вероятность резкого подъема вод, и, как следствие, подтопления территорий. Ожидается, что реки вскроются в конце марта - начале апреля.
На этой неделе «В Липецке начались противопаводковые субботники». Очевидно, что делается многое. Так, по данным председателя департамента дорог и благоустройства мэрии Алексея Бахтина, если в январе с улиц города вывезено 188,5 тысяч кубометров снега, то с начала февраля - уже 50,8 тысяч кубометров. Снег вывозят не только с центральный улицы, но и из районов возможного подтопления частного сектора, а также из водоотводных лотков и каналов.
Так как в этом году ожидается поздняя весна, большую проблему для пропуска паводка могут представлять русла речушек, которые при паводках забиваются бытовым мусором, пластиковыми бутылками и ветками деревьев, что вызывает разливы талых вод. Чтобы до максимума увеличить их пропускную способность, глава Липецка поставил задачу подчиненным уже сейчас освободить русла от мусора и самосева. А чтобы эту работа была выполнена в короткие сроки, мэр попросил руководителей четырех районных управлений по работе с населением организовать субботники с привлечением к ним горожан.
Однако первый субботник выявил проблему: рабочие муниципальных предприятий вырубают и спиливают деревья, растущие не только в руслах ручьев, но и те, что, на взгляд обычного человека, не мешают проходу талых вод - по их клонам. Это же обстоятельство вызывает и недоумение работников в желтых жилетах (несколько лет назад мэрия засаживала склоны оврагов в Липецке кустарниками и деревьями, чтобы их укрепить, а теперь, получается, другая вводная?).
А еще «Глава Липецка призвал липчан позаботиться о сохранении вещей во время паводка».
- Мы должны предоставить горожанам, живущим в местах потенциального подтопления, свою помощь в эвакуации ценных вещей и имущества ещё до паводка. Кому нужно, помогите вывести холодильники, мягкую и корпусную мебель в места ответственного хранения или поднять на чердаки, где это возможно. Кому надо, помогите очистить подходы к дому от снега. Нужно помочь населению составить опись материальных ценностей, которые могут быть повреждены или уничтожены наводнением. Надо, чтобы жители знали, что если они пренебрегут этим, то не будут иметь морального права требовать потом возмещения материального ущерба от администрации города, - заметил Сергей Иванов на традиционной планерке с городским активом.
В заметке «Сергей Иванов захотел комплексно благоустроить центр Липецка» мы сообщили, что глава города за счет средств федерального бюджета намерен получить в этом году средства навести порядок в районе территории, включающей улицу Ворошилова, драмтеатр, Городище и Комсомольский пруд.
«В Липецке запланировали реформу системы школьного питания». В городе качеством такого питания довольны, как ранее сообщал GOROD48, довольны ноль процентов учеников и их родителей. Теперь мэрия собирается построить сырьевую базовую столовую, благодаря которой из школ и детсадов уберут процессы чистки, разделки и нарезки продуктов.
Систему школьного питания ждут и другие серьезные перемены. В частности, уже в следующем году планируется повысить требования к контрактам на обслуживание школ. Коммерческие фирмы, которые выиграют конкурсы, должны будут ремонтировать и менять оборудование столовых, а также содержать штат официантов. Это позволит решить проблему подачи холодных обедов, ведь сейчас сами ученики часто физически не успевают накрыть столы за одну перемену.
Ну и ну!
Традиционную рубрику новостей с подтекстом мы начинаем публикацией «Липчанам предлагают кофе «Руссиано». Так местный бизнес откликнулся на идею премьер-министра России переименовать кофе «Американо». Что ж, идея весьма хороша. Но с одним но: создайте свой продукт, а не наклеивайте новый ярлык на чашку со старым содержанием.
«Бухгалтер устроилась на работу в три фирмы, и каждую обворовала». В общей сложности «Мавроди в юбке» незаконно заполучила миллион рублей. Теперь ельчанке по санкции ч.3 ст. 160 УК РФ («присвоение») грозит до 6 лет лишения свободы. Интересно, что было бы, своруй она миллиард?
«Липчанин пожаловался Путину на текущие батареи». Причем жилец дома №19 по улице Стаханова жалуется главе Липецка уже во второй раз. Странный человек! Владимиру Владимировичу нужно налаживать отношения с Трампом, а он думает, что президент России будет ему трубы починять.
«Кошка-робот открыла технопарк в Липецке». На самом деле детский технопарк «Кванториум» открыл липецкий губернатор. Из заявлений чиновников следует, что здесь будут обучаться, в том числе нанотехнологиям, 1 600 ребят из 3-11 классов. Что ж, как написал один из читателей GOROD48 в ответ на ехидные реплики других о преподавательском уровне, «это лучше, чем нюхать клей в подъезде (хотя заявленная цель «Кванториума», конечно, смешная: «вырастить кадры для глобального технического лидерства России»)».
.
А вот что сделала неизбалованная интеллектом 13-летняя девочка: отослала неизвестному человеку по Сети свои фотки в голом виде. А тот поставил ее на счетчик: стал вымогать у подростка деньги, угрожая, что разместит фотоснимки в социальной сети. Девочка отправила ему 300 рублей, но больше не смогла. После этого житель Челябинской области разместил ее снимки в сети Интернет. Шантажиста арестовали и осудили, и теперь «Школьница из Липецка за свои интимные фото получит 100 000 рублей». Будем знать, сколько сегодня стоит стыд.
«Самолет рейса «Сочи - Липецк» совершил экстренную посадку в Домодедово». На борту SuperJet-100 сработали датчики отказа одной из систем. Но лайнер решил долететь до столицы. Примечательно, что на его борту везли… одного пассажира!
«Липчанин отморозил ноги на городском пляже». Бывает и такое, если на пляже зима, а выпивоха ходит в одном ботинке.
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#День патриотизма #Олег Королев #Сергей Иванов #снег #паводок #школьное питание #администрация Липецка
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