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сегодня, 17:53

В центре Липецка звучали выстрелы

9 2641
#стрельба #драка
3
В центре Липецка звучали выстрелы

Госпитализирован 24-летний горожанин.

Сегодня около часа ночи на Торговой площади в Липецке прозвучали выстрелы. Перепуганные горожане вызвали полицию. Оказалось, что возле дома №14 произошла драка. Одного из ее участников, 43-летнего мужчину, задержали, второго - 24-летнего юношу, доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом пальца руки.

На месте побоища полицейские нашли травматический пистолет и гильзы.
9 2641
#стрельба #драка
3

Комментарии (9)

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жора

35 минут назад
верните сайд
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Житель

36 минут назад
Реально верните старую версию сайта ! Хотя бы в мобильной версии ! Эту читать не возможно ! Все рябит и нет четкости подачи информации !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Не равнодушный

42 минуты назад
Ужасный сайт стал. Обновление дизайна не продуманное совсем!
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!

47 минут назад
Ужасный сайт стал. Верните прежний!!!!
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яна

50 минут назад
Верните сайт! Стало неинтересно читать новости...
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Гость

57 минут назад
Верните сайт обратно,обновление вообще не о чём
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АДМИНУ

сегодня, 18:25
Сайт нормальный верните .
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ттт

19 минут назад
статья из серии "слышал звон, не знаю где он" Кто, чего? толи с травматом напал, толи с травматом отбился? задержали того кто на кого напали? в больнице тот на кого напали? или наоборот ...
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Боцман

51 минуту назад
,,Ты чо, борзый штоле?,,
Ну и заверте...
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