В центре Липецка звучали выстрелы

Госпитализирован 24-летний горожанин.

Сегодня около часа ночи на Торговой площади в Липецке прозвучали выстрелы. Перепуганные горожане вызвали полицию. Оказалось, что возле дома №14 произошла драка. Одного из ее участников, 43-летнего мужчину, задержали, второго - 24-летнего юношу, доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом пальца руки.



На месте побоища полицейские нашли травматический пистолет и гильзы.

