Общество

35 минут назад

В Липецке открылся первый IMAX-кинотеатр

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#кино
В Липецке открылся первый IMAX-кинотеатр

Кинотеатр сети "Киномакс" открыт сегодня в Липецке. Киноцентр на восемь залов расположился в крупнейшем торгово-развлекательном центре города металлургов "Ривьера". Здесь ждут зрителей с 10 утра до 2 часов ночи.

Теперь липчане смогут смотреть кино в формате IMAX 3D. Для этого специально установили огромный экран высотой более 10 метров. Показ фильма идет при помощи двух проекторов. Новинки проката смогут одновременно смотреть 404 зрителя, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Всего киноцентр рассчитан на более чем 1000 зрителей. Скоро в залах установят специальные кресла D-box. Умные сидения позволяет переживать ощущения вместе с героями на экране: можно покачаться на волнах, примерить на себя роль ковбоя и прокатиться на американских горках.

Компания "Киномакс" лояльно подходит к своему зрителю и придерживается социальной программы. Так, предусмотрены значительные скидки для детей, пенсионеров и студентов. Часть сеансов они смогут посетить вдвое дешевле полной стоимости. Вместе с этим оплатить любой билет можно будет через партнерские программы, сократив цену до минимума. Введена система бонусных карт.

Забронировать и оплатить билеты можно через сайт компании и мобильное приложение. Попасть в зал можно и без привычного бумажного билета: достаточно воспользоваться приложением для smartpas. Для консерваторов предусмотрели работу традиционных касс и островок экспресс-обслуживания. Здесь можно приобрести и распечатать билеты.

Добавим, что киноцентр "Киномакс" в Липецке планирует устраивать предпоказы мировых премьер. Договор с прокатчиками позволит липчанам оценить новые фильмы примерно за неделю до начала его проката. Помимо этого, на уникальных экранах планируют демонстрировать не только блокбастеры, но и документальные ленты.
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#кино

Комментарии (1)

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Местная

9 минут назад
В час дня посетителей даже не подпустили к кассе.... Перегородили ленточками вход в зону кинотеатра без объявления причины. Народ подходит, похлопав глазами, и отходит. Персонал был очень занят....
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