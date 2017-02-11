Общество

2 минуты назад

Липчанка выиграла конкурс красоты в Крыму

#Конкурс красоты
Липчанка выиграла конкурс красоты в Крыму

Ольга Мозолевских везет домой корону.

7 февраля в городе Керчь собралось больше 50 девушек со всей России. Каждая из них хотела получить титул первой красавицы. Но в Битве красавиц «Россия — Крым» оставили лишь 10 участниц, которые подошли по возрасту и параметрам. В десятку попала и липчанка Ольга Мозолевских.

Жюри не смогли устоять перед красотой липчанки и в итоге наша землячка и получила корону конкурса крастоы.

- Подготовка началась еще в родном Липецке за месяц, - рассказала Ольга. - Она заключалась в соблюдении диеты и усиленных тренировках в спортзале.  

#Конкурс красоты

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