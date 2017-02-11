В аварии с автобусом «Липецк-Москва» погибли два человека

Еще один человек попал в больницу.

Напомним, что сегодня около 09.00 на 367 км. альтернативной трассы «Дон» произошло столкновение автомобилей «Лада Ларгус», «ВАЗ-2114» и пассажирского автобуса «Сетра» , двигавшегося по маршруту Липецк-Москва. По данным УМВД РФ по Липецкой области, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения автомобиля «ВАЗ-2114».

Как сообщили в полиции, водитель и пассажир автомобиля «ВАЗа» погибли, еще один пассажир получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

На месте аварии работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства случившегося.

фото Максим Смаль .



