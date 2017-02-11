Происшествия

25 минут назад

В аварии с автобусом «Липецк-Москва» погибли два человека

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#авария с автобусом Липецк-Москва
В аварии с автобусом «Липецк-Москва» погибли два человека

Еще один человек попал в больницу.

Напомним, что сегодня около 09.00 на 367  км.  альтернативной трассы «Дон» произошло столкновение автомобилей «Лада Ларгус», «ВАЗ-2114» и пассажирского автобуса «Сетра», двигавшегося по маршруту Липецк-Москва. По данным УМВД РФ по Липецкой области, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения автомобиля «ВАЗ-2114». 

Как сообщили в полиции, водитель и пассажир  автомобиля «ВАЗа» погибли, еще один пассажир получил травмы и  был госпитализирован в лечебное учреждение. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

На месте аварии работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства случившегося.

фото  Максим Смаль.


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#авария с автобусом Липецк-Москва

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