Участникам «Лыжни России» в Липецке не хватило фирменных шапок

Гонка собрала так много участников, что может стать самой массовой в истории традиционного забега.

Сегодня под Липецком стартует массовая гонка «Лыжня России». За час до старта у базы «Алые паруса», где в этом году проходит гонка, к пунктам выдачи стартовых номеров и фирменных шапочек выстроились километровые очереди. Однако шапки достались не всем: видимо чудесная зимняя погода и хороший снег собрали гораздо больше участников, чем рассчитывали организаторы.

Нескольким тысячам участников гонки предстоит преодолеть две дистанции – 10 км для взрослых (1998 г.р. и старше), 5 км для юношей, и девушек.

Традиционно Управлением физкультуры и спорта Липецкой области приготовлены специальные призы в номинациях: самый возрастной участник; самая возрастная участница; самый юный участник, самая юная участница; самая спортивная семья; самый многочисленный спортивный коллектив.

«Лыжня России» проводится в 35-й раз и всегда оказывается ярким, запоминающимся событием. Количество ее участников увеличивается из года в год. Спортивный праздник рассчитан на широкий круг любителей лыжного спорта. Ожидается, что на старт в этом году выйдут около 460 тысяч лыжников в 74 субъектах нашей страны.