30-летний липчанин попался на краже из автомобиля

Мужчина уже отсидел срок за грабеж.

Полицейские по подозрению в краже задержали 30-летнего липчанина. Преступление, в котором его подозревают было совершено 6 февраля на улице Московской: здесь из автомобиля открыто украли сотовый телефон.



Известно что задержанный ранее был судим за грабеж. Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит Отдел полиции №2 УМВД России по Липецку.