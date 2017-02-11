Происшествия
сегодня, 09:04
30-летний липчанин попался на краже из автомобиля
Мужчина уже отсидел срок за грабеж.
Полицейские по подозрению в краже задержали 30-летнего липчанина. Преступление, в котором его подозревают было совершено 6 февраля на улице Московской: здесь из автомобиля открыто украли сотовый телефон.
Известно что задержанный ранее был судим за грабеж. Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит Отдел полиции №2 УМВД России по Липецку.
Известно что задержанный ранее был судим за грабеж. Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит Отдел полиции №2 УМВД России по Липецку.
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Боцман
Верный сын Гулага.