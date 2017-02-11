Происшествия

сегодня, 09:04

30-летний липчанин попался на краже из автомобиля

3 423
#кража
30-летний липчанин попался на краже из автомобиля

Мужчина уже отсидел срок за грабеж.

Полицейские по подозрению в краже задержали 30-летнего липчанина. Преступление, в котором его подозревают было совершено 6 февраля на улице Московской: здесь из автомобиля открыто украли сотовый телефон.

Известно что задержанный ранее был судим за грабеж. Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит Отдел полиции №2 УМВД России по Липецку.
3 423
#кража

Комментарии (3)

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Я валяюсь

48 минут назад
Что сам пришёл сдался другова быть не может.
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СВ

29 минут назад
У меня сосед уже за 40,так и не рпботает.Мама с папой с пенсии кормят.
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Боцман

52 минуты назад
Не работал, не работает и работать не будет.
Верный сын Гулага.
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