<!--AdFox START-->
<!--gorod48.ru-->
<!--Площадка: fullskreen_asin_new / * / *-->
<!--Тип баннера: Fullscreen-->
<!--Расположение: <верх страницы>-->
<div id="adfox_1479730038"></div>
<script>
window.Ya.adfoxCode.create({
ownerId: 159805,
containerId: 'adfox_1479730038',
params: {
pp: 'g',
ps: 'cfzx',
p2: 'ejtc',
puid1: ''
}
});
</script>
<!--AdFox START-->
<!--gorod48.ru-->
<!--Площадка: fullskreen_mobile_2k / * / *-->
<!--Тип баннера: fullskreen_mobile_2k-->
<!--Расположение: <середина страницы>-->
<div id="adfox_1481090551675520"></div>
<script>
window.Ya.adfoxCode.create({
ownerId: 159805,
containerId: 'adfox_1481090551675520',
params: {
pp: 'h',
ps: 'chxi',
p2: 'fjwe',
puid1: ''
}
});
</script>
Космонавт Новицкий сфотографировал с МКС строительство Крымского моста
Российский космонавт Олег Новицкий, белорус по национальности, сейчас на МКС. Сегодня он сделал фото строительства Крымского моста.
"Удалось сделать фото строящегося Крымского моста через Керченский пролив. Масштабы стройки века впечатляют даже из космоса!", написал он в своем блоге в Инстаграм.