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45 минут назад

Космонавт Новицкий сфотографировал с МКС строительство Крымского моста

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#мкс #мкс50 #космос #space #крымский мост #керченский пролив
Космонавт Новицкий сфотографировал с МКС строительство Крымского моста

Российский космонавт Олег Новицкий, белорус по национальности, сейчас на МКС. Сегодня он сделал фото строительства Крымского моста.

"Удалось сделать фото строящегося Крымского моста через Керченский пролив. Масштабы стройки века впечатляют даже из космоса!", написал он в своем блоге в Инстаграм.


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#мкс #мкс50 #космос #space #крымский мост #керченский пролив

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