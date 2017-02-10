Общество
44 минуты назад
В скандале с требованием запрета фильма «Матильда» замешан липчанин
Неожиданно некий полурелигиозный лидер встал в один ряд с Натальей Поклонской и ввязался в спор «высоких инстанций», распространив письмо с угрозами.
«Новый фильм Алексея Учителя «Матильда» еще не вышел на экраны страны, показ запланирован на начало октября 2017 года, а уже имеет свою историю, да какую!», пишет Агентство федеральных расследований.
О том, как фильм связал между собой Наталью Поклонскую, некую организацию «Православное государство – святая Русь», РПЦ, полсотни российских кинематографистов и Кремль издание посвятило целое расследование.
«В ноябре 2016 года бывший Прокурор Республики Крым, а теперь депутат Государственной думы Наталья Поклонская направила запрос на имя Генпрокурора России , в котором просила проверить фильм Алексея Учителя "Матильда" на предмет «оскорбления чувств верующих». При этом Поклонская объяснила, как писал РБК , что к ней обратились представители общественного движения «Царский крест». Они попросили ее провести проверку художественного фильма «Матильда» об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Обратившиеся посчитали, что имеют дело с «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры».
Вначале ноября прокуратура проверила материалы киноленты Алексея Учителя «Матильда» и никаких нарушений не выявила.
Но, 30 января появилось обращение Натальи Поклонской, которое она озаглавила так: «Создатели фильма "Матильда" могут быть привлечены к уголовной ответственности».
Коротко, речь о том, что первый запрос был направлен по поводу трейлера фильма «Матильда», потом было 10 тысяч подписей за недопуск фильма к прокату, и затем новый запрос в Генпрокуратуру.
«В нем указывается на необходимость изучить утвержденный к съемкам сценарий фильма, не дожидаясь массовой премьеры. В комиссию прошу привлечь экспертов из числа профессиональных историков и представителей Церкви, поскольку главными героями являются лица, официально канонизированные Русской Православной Церковью. Кроме того, на мой взгляд, следует проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на эту картину.
Люди, которые просят меня поддержать их, пишут, что в основу сюжета фильма легли выдуманные романтические отношения святого государя Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. При этом роль канонизированного императора досталась Ларсу Айдингеру - немецкому актеру, исполнявшему ранее одну из главных ролей в порнографическом фильме», - пишет Наталья Поклонская в ЖЖ.
Помимо Генпрокурора письмо направлено также в Министерство культуры РФ с просьбой об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильму «Матильда».
Основание – вмешательство в тайну личной жизни государя.
«В январе 2017 года некая организация «Христианское государство – святая Русь», которая до событий с фильмом «Матильда» нигде и никак себя не проявляла, разослала российским кинотеатрам письма с требованием отказаться от проката картины и обещанием принять меры к тем, кто не согласится на это.
Лидер - некий Александр Калинин - уроженец Липецка, 1984-го года рождения.
На страничке в «ВКонтакте» Александра Калинина есть слова, в общем-то, не нуждающиеся в комментарии и призывающие к смерти во имя непонятно чего…
РПЦ свою причастность или какую-либо другую связь с организацией отрицает.
Позже выяснилось, такой организации даже нет в реестре Минюста.
В Министерстве Юстиции подтвердили, что сведений об организации с наименованием "Всероссийская общественная православная организация "Христианское Государство – Святая Русь" в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций нет и документы на регистрацию от нее не поступали, писало РИА Новости.
И, как пишут пользователи Сети на страницах портала «Большой вопрос.ру», организация "Христианское государство - Святая Русь" не имеет к христианству никакого отношения. Это радикальная организация, для которой существует только одно правильное мнение - его организатора Александра Калинина. Будь такая организация в средние века при власти - Россию ждала бы инквизиция похуже европейской…»
Речь в расследовании идет об обращении организации возглавляемой липчанинами, которое вполне может быть признано экстремистским. В обращении есть недвусмысленные призывы и намеки. К примеру, авторы допускают, что могут быть поджоги кинотеатров, если там будет демонстрироваться фильм "Матильда". Поэтому, в материале АФР говорится, что «…одного такого призыва, выложенного в Интернете, достаточно, чтобы понять, что мы имеем дело с уголовным преступлением».
К слову, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимыми нападки религиозных активистов на режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя, пишет «Интерфакс».
— Дело в том, что Учитель действительно подвергается нападкам организации, которая называет себя «Христианское государство — Святая Русь». Мы специально проконсультировались — в Минюсте такая организация не зарегистрирована . То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов, про действия которых и говорил в своем послании президент.
Как стало известно GOROD48, лидер т.н. "Христианского государства - Святая Русь" проживал в городе Грязи. В данный момент он ведет свою деятельность в Москве. С Александром Калининым в данный момент уже работают столичные следователи.
О том, как фильм связал между собой Наталью Поклонскую, некую организацию «Православное государство – святая Русь», РПЦ, полсотни российских кинематографистов и Кремль издание посвятило целое расследование.
«В ноябре 2016 года бывший Прокурор Республики Крым, а теперь депутат Государственной думы Наталья Поклонская направила запрос на имя Генпрокурора России , в котором просила проверить фильм Алексея Учителя "Матильда" на предмет «оскорбления чувств верующих». При этом Поклонская объяснила, как писал РБК , что к ней обратились представители общественного движения «Царский крест». Они попросили ее провести проверку художественного фильма «Матильда» об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Обратившиеся посчитали, что имеют дело с «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры».
Вначале ноября прокуратура проверила материалы киноленты Алексея Учителя «Матильда» и никаких нарушений не выявила.
Но, 30 января появилось обращение Натальи Поклонской, которое она озаглавила так: «Создатели фильма "Матильда" могут быть привлечены к уголовной ответственности».
Коротко, речь о том, что первый запрос был направлен по поводу трейлера фильма «Матильда», потом было 10 тысяч подписей за недопуск фильма к прокату, и затем новый запрос в Генпрокуратуру.
«В нем указывается на необходимость изучить утвержденный к съемкам сценарий фильма, не дожидаясь массовой премьеры. В комиссию прошу привлечь экспертов из числа профессиональных историков и представителей Церкви, поскольку главными героями являются лица, официально канонизированные Русской Православной Церковью. Кроме того, на мой взгляд, следует проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на эту картину.
Люди, которые просят меня поддержать их, пишут, что в основу сюжета фильма легли выдуманные романтические отношения святого государя Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. При этом роль канонизированного императора досталась Ларсу Айдингеру - немецкому актеру, исполнявшему ранее одну из главных ролей в порнографическом фильме», - пишет Наталья Поклонская в ЖЖ.
Помимо Генпрокурора письмо направлено также в Министерство культуры РФ с просьбой об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильму «Матильда».
Основание – вмешательство в тайну личной жизни государя.
«В январе 2017 года некая организация «Христианское государство – святая Русь», которая до событий с фильмом «Матильда» нигде и никак себя не проявляла, разослала российским кинотеатрам письма с требованием отказаться от проката картины и обещанием принять меры к тем, кто не согласится на это.
Лидер - некий Александр Калинин - уроженец Липецка, 1984-го года рождения.
На страничке в «ВКонтакте» Александра Калинина есть слова, в общем-то, не нуждающиеся в комментарии и призывающие к смерти во имя непонятно чего…
РПЦ свою причастность или какую-либо другую связь с организацией отрицает.
Позже выяснилось, такой организации даже нет в реестре Минюста.
В Министерстве Юстиции подтвердили, что сведений об организации с наименованием "Всероссийская общественная православная организация "Христианское Государство – Святая Русь" в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций нет и документы на регистрацию от нее не поступали, писало РИА Новости.
И, как пишут пользователи Сети на страницах портала «Большой вопрос.ру», организация "Христианское государство - Святая Русь" не имеет к христианству никакого отношения. Это радикальная организация, для которой существует только одно правильное мнение - его организатора Александра Калинина. Будь такая организация в средние века при власти - Россию ждала бы инквизиция похуже европейской…»
Речь в расследовании идет об обращении организации возглавляемой липчанинами, которое вполне может быть признано экстремистским. В обращении есть недвусмысленные призывы и намеки. К примеру, авторы допускают, что могут быть поджоги кинотеатров, если там будет демонстрироваться фильм "Матильда". Поэтому, в материале АФР говорится, что «…одного такого призыва, выложенного в Интернете, достаточно, чтобы понять, что мы имеем дело с уголовным преступлением».
К слову, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимыми нападки религиозных активистов на режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя, пишет «Интерфакс».
— Дело в том, что Учитель действительно подвергается нападкам организации, которая называет себя «Христианское государство — Святая Русь». Мы специально проконсультировались — в Минюсте такая организация не зарегистрирована . То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов, про действия которых и говорил в своем послании президент.
Как стало известно GOROD48, лидер т.н. "Христианского государства - Святая Русь" проживал в городе Грязи. В данный момент он ведет свою деятельность в Москве. С Александром Калининым в данный момент уже работают столичные следователи.