Управление муниципального заказа возглавил Виктор Горбунов

Глава Липецка Сергей Иванов подписал распоряжение о назначении начальником управления муниципального заказа администрации города Виктора Горбунова, прежде работавшего заместителем начальника управления.

В этой должности он сменил Дмитрия Замятина, руководившего подразделением с 2004 года (тогда МУ «Центр материально-технического обеспечения») и уволившегося 8 февраля 2017 года по соглашению сторон. Перемены не связаны с нарушениями в работе управления и объясняются потребностью в ротации кадров, сообщает пресс-служба администрации Липецка.