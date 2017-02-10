Общество

2 минуты назад

Управление муниципального заказа возглавил Виктор Горбунов

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#кадры #администрация Липецка
Управление муниципального заказа возглавил Виктор Горбунов

Глава Липецка Сергей Иванов подписал распоряжение о назначении начальником управления муниципального заказа администрации города Виктора Горбунова, прежде работавшего заместителем начальника управления.

В этой должности он сменил Дмитрия Замятина, руководившего подразделением с 2004 года (тогда МУ «Центр материально-технического обеспечения») и уволившегося 8 февраля 2017 года по соглашению сторон. Перемены не связаны с нарушениями в работе управления и объясняются потребностью в ротации кадров, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
1
#кадры #администрация Липецка

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