В Липецке пропал 85-летний старик

Петра Грабовского в последний раз видели на улице Московской.

Сегодня в Липецке пропал 85-летний Петр Грабовский. В последний раз старика видели на улице Московской, когда он отходил от киоска "Молоко".



Всех кто располагает информацией о местонахождении пожилого липчанина просят связаться с полицией или волонтерами ЛООО "Поиск пропавших детей".

