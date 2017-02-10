Происшествия
12 минут назад
В Липецке пропал 85-летний старик
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Петра Грабовского в последний раз видели на улице Московской.
Сегодня в Липецке пропал 85-летний Петр Грабовский. В последний раз старика видели на улице Московской, когда он отходил от киоска "Молоко".
Всех кто располагает информацией о местонахождении пожилого липчанина просят связаться с полицией или волонтерами ЛООО "Поиск пропавших детей".
Всех кто располагает информацией о местонахождении пожилого липчанина просят связаться с полицией или волонтерами ЛООО "Поиск пропавших детей".
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