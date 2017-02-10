Происшествия

12 минут назад

В Липецке пропал 85-летний старик

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#пропавшие без вести
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В Липецке пропал 85-летний старик

Петра Грабовского в последний раз видели на улице Московской.

Сегодня в Липецке пропал 85-летний Петр Грабовский. В последний раз старика видели на улице Московской, когда он отходил от киоска "Молоко".

Всех кто располагает информацией о местонахождении пожилого липчанина просят связаться с полицией или волонтерами ЛООО "Поиск пропавших детей".
52
#пропавшие без вести
2

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